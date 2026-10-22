Hernán Crespo acepta superioridad del América, pero cuestiona la goleada: “Me parece demasiado abultado”

El entrenador del Atlas reconoció la contundencia de las Águilas, aunque aseguró que su equipo generó oportunidades para conseguir un marcador más cerrado

Crespo habla tras ser goleado por América | Imago7

La goleada del América sobre Atlas en el Estadio Jalisco dejó un resultado que Hernán Crespo aceptó, pero que también consideró excesivo por lo ocurrido durante el encuentro. El entrenador argentino reconoció la contundencia del conjunto azulcrema y aseguró que sus futbolistas generaron suficientes oportunidades para evitar una derrota de esa magnitud, aunque admitió que las diferencias entre ambos equipos quedaron expuestas en las áreas.

El conjunto rojinegro vio interrumpida una racha de cuatro partidos sin perder y recibió un golpe en sus aspiraciones dentro del Apertura 2026. Sin embargo, Crespo descartó que el resultado represente un retroceso definitivo en el proyecto del Atlas, al considerar que enfrentar a rivales como América permite identificar los aspectos que deberán corregirse antes de disputar la fase final del campeonato.

“Creo que hicimos un partido muy parejo, donde se definió en las dos áreas. Hemos creado mucho, hemos generado muchas ocasiones de gol. Personalmente creo que el resultado está bien, pero un poco abultado. De repente podría ser un poquito menos. Ellos fueron muy precisos en zona de gol, pero está bien, hay que aceptarlo, se aprende para el futuro”, expresó el argentino en conferencia de prensa.

Crespo reconoce la contundencia del América, pero considera excesiva la goleada

Al ser cuestionado nuevamente sobre su valoración del marcador, el entrenador del Atlas aclaró que no pretendía restarle méritos al equipo dirigido por Guillermo Almada. Crespo aseguró que América mereció quedarse con los tres puntos por su efectividad frente a la portería, aunque insistió en que el desarrollo del encuentro fue más equilibrado de lo que refleja el resultado.

“Es justo el resultado. O sea, América merece ganar porque fue muy concreto. Ahora, me parece demasiado, me parece demasiado abultado también por lo que hemos creado nosotros“, explicó el técnico, quien señaló la falta de precisión de sus delanteros como uno de los aspectos que terminaron por marcar la diferencia.

El argentino también fue cuestionado sobre las desconcentraciones defensivas que han provocado goles en contra durante lapsos cortos, una situación que anteriormente se presentó frente a Toluca. Crespo explicó que estos errores adquieren mayor relevancia cuando se enfrentan equipos con futbolistas capaces de aprovechar cada oportunidad. “Sabemos que tenemos que jugar con muy poco margen de error”, advirtió.

La fragilidad defensiva representa uno de los asuntos pendientes para el conjunto rojinegro, que llegó a este compromiso con 23 goles recibidos en 13 jornadas, según la cifra planteada durante la conferencia. Crespo reconoció que el equipo necesita encontrar un equilibrio entre su propuesta ofensiva y el trabajo para evitar anotaciones, aunque descartó modificar la identidad futbolística que busca establecer.

Atlas mantiene el sueño de Liguilla y el argentino defiende su proyecto

Pese a la derrota, el entrenador rechazó que el resultado frente al líder del campeonato deba terminar con las aspiraciones del Atlas. Crespo aseguró que el primer objetivo continúa siendo conseguir la clasificación a la Liguilla, donde espera que el conjunto rojinegro pueda competir por metas mayores una vez superada la fase regular.

“Nosotros nos queremos medir con todos, con las armas que tenemos y cómo queremos jugar. Por eso sirve este tipo de partidos, para saber dónde estamos y dónde queremos llegar. Nadie de nosotros nos va a quitar el sueño o la posibilidad de seguir soñando en esto. Es difícil, sí, es muy difícil, es complicado, pero mientras tengamos vida, el primer objetivo nuestro es tratar de llegar a la Liguilla”, manifestó.

El estratega también respondió a los cuestionamientos sobre las dificultades del equipo para conseguir victorias como local, en contraste con sus resultados fuera del Estadio Jalisco. Crespo aseguró que el plantel atraviesa un proceso de transformación y que pretende mantener una propuesta reconocible. Además, descartó cualquier problema personal con Manu Capasso, después de que fuera cuestionado directamente sobre la situación del futbolista.

“Estamos intentando plasmar un estilo, una identidad, defenderla porque queremos progresar. Queremos jugar un cierto tipo de fútbol que creo que la gente también se identifica”, explicó el técnico, quien utilizó una comparación con el sector de la construcción para describir el momento del equipo. “Como el grupo que adquirió Atlas se dedica a la construcción, nosotros seguimos construyendo”, señaló.

Finalmente, Crespo dejó claro que la prioridad será recuperar al plantel antes del siguiente compromiso, programado para el domingo en el Estadio Jalisco. Con pocos días de preparación, el entrenador pidió transformar la frustración de la goleada en una reacción dentro del campo. “Simplemente que se haga cicatriz lo más rápido posible. Masticar bronca y toda esta bronca que tenemos y estas ganas de volver a jugar y tener una revancha, plasmarlo en el campo de juego el domingo”, concluyó.

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