Santa Fe vs Jaguares, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 7

El ‘Cardenal’ regresa al Campín con la misión de ganar y dejar en jaque a los ‘Felinos’.

Santa Fe vs Jaguares, en vivo | Claro Sports

Se baja el telón de una “minijornada” de fútbol colombiano este miércoles. Después del pitazo final del Llaneros vs Deportivo Cali, las emociones se trasladan a territorio capitalino. Santa Fe y Jaguares, dos escuadras con realidades totalmente distintas, se verán las caras en una gélida noche.

El ‘Cardenal’ espera volver al triunfo después de sufrir en Villavicencio ante Llaneros y mostrar una versión muy opaca. Un triunfo los dejaría más cerca de la opción de clasificar. Es el requisito ante un rival de capa caída, que lucha contra viento y marea por no bajar a la segunda categoría.

¿A qué hora juega Santa Fe vs Jaguares y dónde ver en vivo hoy 21 de octubre de 2026?

Este duelo, válido por la séptima fecha, tendrá su pitazo inicial este miércoles a partir de las 8:20 de la noche (hora COL), en El Campín, con el arbitraje de Ferney Ossa. Win+ Fútbol transmitirá las emociones del cotejo, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Santa Fe vs Jaguares: así salen a la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026 II

Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Franco Fagúndez; Jáder Obrian, Emerson Rivaldo Rodríguez y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Franco, Jonathan Lovera, Carlos Henao, Luis Jiménez; Royscer Colpa, Rafael Bustamante; Wilfrido de la Rosa, Esteban Beltrán, Johar Mejía y Andrés Rentería. DT: Carlos Mario Hoyos.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 7 de Liga BetPlay 2026?

En el papel, no debería darse algún inconveniente para que Santa Fe logre tres puntos que lo encarrilen en zona de clasificación. El ‘Cardenal’, por nómina y localía, es el llamado a dar el golpe de autoridad, así como lo hizo Millonarios el pasado fin de semana ante los ‘Felinos’. Eso sí, a la escuadra de Montería no le sirve más que la victoria si se mantiene el sueño de salvar la categoría.

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