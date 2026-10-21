Toluca vs Tijuana en vivo el partido de la jornada 13 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Los Diablos Rojos buscan reencontrarse con la victoria después de cuatro partidos sin poder sumar de a tres puntos

Toluca vs Tijuana, en vivo el partido de Liga MX | Claro Sports

¡Bienvenidos!

Hola amigos y amigas de Clatro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre Toluca y Tijuana en el Estadio Nemesio Diez, en duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos buscarán quedarse con los tres puntos para mantener el paso y asegurar un lugar en la Liguilla.

Los Diablos Rojos suman cuatro compromisos sin poder ganar en el certamen y con el triunfo de Chivas, perdieron la segunda posición de la tabla general. Por su parte, los fronterizos están en el décimo puesto de la clasificación y un triunfo los colocaría en los primeros ocho puestos, en espera de otros resultados.

¿A qué hora juega Toluca vs Tijuana y dónde ver hoy 21 de octubre la jornada X de la Liga MX 2026?

El partido entre Toluca y Tijuana se llevará a cabo este miércoles 21 de octubre en el Estadio Nemesio Diez, en punto de las 19:00 horas, en punto del centro de México.

Antecedentes Toluca vs Tijuana, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

La rivalidad entre los Diablos Rojos del Toluca y los Xolos de Tijuana nació con el ascenso del club fronterizo en el 2011. Y tan solo un año después se dio la pelea por el título del Apertura 2012 entre ambas instituciones. Desde entonces acumulan 44 partidos disputados, 19 triunfos para los mexiquenses por 16 de los tijuanenses, además de nueve empates.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, el Toluca es favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de -345; por su parte, los Xolos tienen un momio de +660, por lo que en caso de quedarse con el triunfo daría buenas ganancias. Además, el empate tiene un momio de +560, por lo que también dejaría buenos dividendos.