Messi en vivo: ¿Quién gana hoy Inter Miami vs Orlando City? Resultado de la MLS 2026

Inter Miami recibe a Orlando City este sábado en el Clásico del Sol con Messi como referente y dos equipos en momentos opuestos en la MLS 2026

Inter MIami vs Orlando City, en vivo | Claro Sports

Inter Miami enfrenta el Clásico del Sol en la segunda posición de la Conferencia Este con una racha de 11 partidos sin perder, aunque con pendientes claros en casa, donde no ha podido ganar en tres encuentros al hilo. El equipo ha reaccionado en todos esos encuentros tras verse abajo en el marcador, incluido el empate 1-1 ante New England con gol de Berterame en los minutos finales.

Orlando City enfrenta un escenario distinto con resultados negativos fuera de casa y problemas defensivos evidentes. El equipo ha perdido dos de sus últimos tres partidos y suma nueve salidas consecutivas sin ganar en MLS, desde la temporada anterior. El equipo ha recibido cinco o más tantos en tres de esas visitas, un dato que explica su posición en la parte baja de la tabla.

Lionel Messi en la MLS 2026 fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs Orlando City

El partido se juega este sábado 2 de mayo en el Nu Stadium, casa de Inter Miami, con inicio programado a las 17:15 horas, tiempo del centro de México. El encuentro forma parte de la temporada regular de la MLS 2026 y enfrenta a dos equipos con contextos opuestos en la tabla.

Inter Miami busca su primera victoria como local en la campaña, mientras Orlando intenta romper su racha sin triunfos como visitante. Lionel Messi se mantiene como el máximo goleador de su equipo con siete tantos en el torneo.

MLS 2026 alineaciones del Inter Miami vs Orlando City al momento

Inter Miami mantiene dudas en su plantel por molestias físicas en varios jugadores. Mateo Silvetti podría quedar fuera por lesión muscular, Sergio Reguilón es duda y David Ayala sigue sin confirmación por problemas físicos. En ofensiva, el equipo depende del rendimiento de Lionel Messi, acompañado por Luis Suárez y con Germán Berterame como alternativa que suma tres goles en la temporada.

Posible alineación de Inter Miami: St. Clair; Micael, Falcón, Fray; Allende, Morales, De Paul, Mura; Messi, Segovia, Suárez

Orlando City también llega condicionado por lesiones con ausencias probables en defensa y ataque. David Brekalo y Duncan McGuire presentan molestias que reducen opciones. El equipo ha tenido problemas para sostener resultados y ajustar su estructura defensiva.

Posible alineación de Orlando City: Crépeau; Dorsey, Teodoro, Jansson, Marín; Cartagena, Ojeda; Otavio, Spicer; Ojeda, Ellis.

Antecedentes del Inter Miami vs Orlando City y últimos resultados en la MLS

El historial reciente entre Inter Miami y Orlando City se mantiene parejo, con momentos para cada equipo. Inter Miami llega con dos victorias consecutivas frente a su rival estatal, 4-2 como visitante en la MLS 2026 y 3-1 en las semifinales de la Leagues Cup 2025. Antes de eso, Orlando dominó los dos partidos de la MLS 2025 con goleadas de 4-1 y 3-0 y el antecedente previo fue un empate 0-0 en la temporada 2024.

MLS 2026 | Orlando City 2-4 Inter Miami

Leagues Cup 2025 | Inter Miami 3-1 Orlando City

MLS 2025 | Orlando City 4-1 Inter Miami

MLS 2025 | Inter Miami 0-3 Orlando City

MLS 2024 | Orlando City 0-0 Inter Miami

Pronósticos y momios Messi en la MLS ¿Quién es favorito para ganar el partido?

Inter Miami parte como favorito claro según los momios de Caliente.mx, respaldado por su posición en la tabla y el rendimiento reciente. La cuota para su victoria es de -358, el empate se ubica en +550 y Orlando City aparece con +680.. La diferencia refleja el contraste actual entre ambos equipos, especialmente por el bajo rendimiento de Orlando como visitante.

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