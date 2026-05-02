Eczacibasi Dynavit vs Savino Del Bene Scandicci: semifinal CEV Champions League, en vivo

Disfruta el encuentro entre estos dos gigantes del voleibol internacional

Eczacibasi Dynavit llega a las semifinales tras superar una serie exigente frente al Developres Rzeszów, en la que resolvió los momentos clave de los sets definitivos. El equipo turco se apoyó en su ataque por las bandas para inclinar la eliminatoria y ahora apunta a cortar la racha de títulos italianos en la competencia, además de buscar un nuevo campeonato como el que consiguió en 2015. El saque será un factor clave para intentar incomodar la recepción del rival en Estambul.

Por su parte, Savino Del Bene Scandicci firmó uno de los resultados más destacados de los cuartos de final al eliminar a Fenerbahçe Medicana en un Golden Set que se definió 15-13. El conjunto italiano accede a esta instancia con la oportunidad de avanzar por primera vez a la final del torneo europeo. No te pierdas este choque de gigantes en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports: en nuestro canal de YouTube, portal web y sistemas de televisión.

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