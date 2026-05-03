Semifinales Liga MX Femenil 2026: ¿Cómo se juegan los partidos, cuándo y dónde ver en vivo?

Las Águilas del América son las primeras invitadas a la antesala de la final, luego de eliminar a las Bravas de Juárez

Rayadas y Cruz Azul se disputan el segundo boleto a semifinales | Imago7

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil está que arde con los duelos de vuelta de los cuartos de final, ya que con ello las semifinales van tomando forma en el campeonato. Cuatro clubes se mantienen en la pelea por el título de la máxima categoría del fútbol mexicano. De momento, solo Las Águilas, que fueron superlíderes de la competencia, se encuentran en la antesala de la final, luego de sufrir a las Bravas de Juárez.

Así se juegan las semifinales de la Liga MX Femenil 2026: partidos al momento

Las jugadoras del América son las primeras invitadas a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, luego de vencer al octavo lugar con una remontada en el duelo de vuelta que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Por lo que aún no conocen a su rival; aunque de acuerdo con los resultados de la ida, las Diablas del Toluca serían las que enfrentarían en la siguiente instancia, en caso de mantener la ventaja ante las Amazonas.

Las Rayadas se mantienen en empate con Cruz Azul en el global, pero la posición en la tabla general les daría el pase a la siguiente instancia. Por su parte, las Chivas estarían en la fase posterior en caso de mantener la ventaja que tienen sobre las Tuzas, con lo que las rojiblancas estarían enfrentando a las sublíderes del campeonato.

América vs Toluca

Rayadas vs Chivas

Cabe recordar que aún faltan tres compromisos por disputarse, por lo que aún podrían haber muchos cambios en los cruces de las semifinales. Las Bravas se quedaron cerca de dar la campanada, por lo que se espera que aún se haga presente la sorpresa en esta instancia del torneo.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Liga MX Femenil 2026?

A falta de una confirmación oficial por parte de la Liga MX Femenil, las semifinales se llevarían a cabo de la siguiente manera: los duelos de ida se disputarían el miércoles 6 y jueves 7 de mayo; mientras que la vuelta sería sábado 9 y domingo 10 de dicho mes, cuando se conocerían a las finalistas del primer certamen del año.

¿Quién transmite en vivo la Liga MX Femenil 2026 y dónde ver por TV las semifinales?

Los partidos de la Liguilla de la Liga MX Femenil los podrás ver a través de Fox ONE y Tubi; así como por TUDN y el canal oficial de YouTube de la Liga. Además, en Claro Sports te llevaremos la mejor cobertura de lo que ocurra en la fase final del balompié femenil en México.

¿Cuáles son los criterios de desempate en la Liga MX Femenil y cómo se avanza a la final?

En los duelos de eliminación directa lo más importante es quedarse con la victoria en el marcador de global, si un compromiso se encuentra empatado, el primer criterio de desempate es la posición en la tabla general. Por lo que el club que terminó en una mejor posición después de 17 jornadas, avanzará a las semifinales del certamen en turno.

Lo mismo ocurrirá en las semifinales, el que tenga el resultado a favor en el agregado tras dos compromisos se meterá a la final. Tanto América como Rayadas, que lideraron la competencia a lo largo de las fechas en el Clausura 2026, tienen la ventaja de cerrar las llaves en casa y en caso de igualar se podrían meter a la pelea por el título.

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