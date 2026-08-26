Jugando Claro, en vivo: post cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Analiza los cuartos de final de la Leagues Cup 2026: polémica, declaraciones y los semifinalistas

Una nueva emisión de Jugando Claro llega con el análisis de todo lo que dejaron los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, una ronda marcada por partidos de alta intensidad, declaraciones de los protagonistas y decisiones arbitrales que generaron debate dentro y fuera de la cancha.

La mesa de especialistas de Claro Sports repasará a fondo los cruces entre Monterrey vs Chicago Fire, Toluca vs Austin FC, América vs Columbus Crew y León vs Real Salt Lake, encuentros que definieron a los equipos que continúan en la pelea por el título del torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS.

El programa pondrá sobre la mesa las principales reacciones después de los partidos, las declaraciones en zona mixta y los momentos que generaron mayor discusión durante las eliminatorias. Además, se analizará el rendimiento de los equipos mexicanos y estadounidenses que avanzaron a la siguiente fase.

La polémica y las decisiones arbitrales bajo la lupa en Jugando Claro

Los cuartos de final dejaron varias acciones que provocaron opiniones divididas entre aficionados y especialistas. En Jugando Claro se revisarán las jugadas más discutidas, las decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo de algunos encuentros y el impacto que tuvieron en los resultados.

La mesa de debate también analizará las actuaciones individuales, los futbolistas que fueron determinantes y las claves tácticas que permitieron a los equipos superar una ronda donde cada detalle podía cambiar el rumbo de la eliminatoria.

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