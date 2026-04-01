Jugando Claro, en vivo: post México vs Bélgica hoy martes 31 de marzo

Sigue Jugando Claro con el análisis, entrevistas y reacciones tras el México vs Bélgica, en vivo desde la multiplataforma de Claro Sports

En Jugando Claro analizamos a fondo el desempeño de la Selección Mexicana tras el intenso duelo ante Bélgica en Chicago, donde el equipo de Javier Aguirre enfrentó una prueba exigente rumbo al Mundial 2026. Nuestros especialistas desmenuzan el funcionamiento táctico, el rendimiento individual y si el Tri logró mostrar una mejor versión respecto al empate ante Portugal. Además, revisamos las reacciones desde el vestidor y lo que deja este partido en el camino mundialista.

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