¿Injusto? Suecia está en el Mundial 2026 sin ganar un solo juego y quedar último de grupo

El nuevo proceso de clasificación le dio a Suecia una segunda oportunidad, misma que los suecos no desaprovecharon

Suecia clasificó gracia al reglamento. | Reuters.

La selección de Suecia concretó su regreso a una Copa del Mundo tras ausentarse en Qatar 2022 luego de vencer en el repechaje de la UEFA al conjunto de Polonia. Hasta aquí, todo normal. No obstante, las críticas comienzan cuando se observa el proceso eliminatorio del conjunto sueco, donde no pudieron ganar un solo juego, quedaron en último lugar de su grupo y, aún así, ¡están en el Mundial de México Estados Unidos y Canadá 2026!

El camino de Suecia hacia el Mundial 2026 ha sido uno de los más atípicos en la historia reciente del fútbol europeo. El equipo dirigido por Graham Potter compartió sector con Suiza, Kosovo y Eslovenia, sumando apenas dos puntos gracias a dos empates. Sin embargo, el nuevo formato de clasificación y su desempeño previo en la UEFA Nations League le abrieron una puerta inesperada hacia el repechaje europeo y, posteriormente, a la Copa del Mundo.

Posiciones y resultados de Suecia en la Eliminatoria de la UEFA

Estos fueron los resultados que obtuvo Suecia en la Eliminatoria Mundialista en Europa ante Suiza, Kosovo y Eslovenia.

Eslovenia 2-2 Suecia

Kosovo 2-0 Suecia

Suecia 0-2 Suiza

Suecia 0-1 Kosovo

Suiza 4-1 Suecia

Suecia 1-1 Eslovenia

Y así quedó su grupo en la eliminatoria

Suiza 14 puntos | Avanzó directo al Mundial Kosovo 11 puntos | Avanzó al repechaje de la UEFA | Eliminado por Turquía Eslovenia 4 puntos | Eliminado Suecia 2 puntos | Avanzó al repechaje de la UEFA vía Nations League | Clasificó al Mundial tras vencer a Ucrania y Polonia

¿Por qué Suecia clasificó al Mundial?

Viktor Gyokeres marca tres goles para eliminar a Ucrania | JOSE JORDAN / AFP

La expansión del Mundial a 48 selecciones modificó de forma significativa el sistema de clasificación en Europa. Ahora, además de los líderes de cada grupo, el repechaje otorga boletos adicionales, incluyendo a selecciones destacadas en la Nations League. Fue precisamente ahí donde Suecia encontró su oportunidad.

En la edición 2024-25 de la Nations League, el equipo sueco finalizó como líder del Grupo 1 de la Liga C, superando a selecciones como Eslovaquia, Estonia y Azerbaiyán. Ese resultado le aseguró un lugar en el repechaje, a pesar de su bajo rendimiento en las eliminatorias tradicionales.

Ya en la instancia decisiva, Suecia consiguió su primera victoria en todo el proceso al imponerse 3-1 ante Ucrania como visitante, con una actuación destacada de Viktor Gyökeres, quien firmó un hat-trick. Ese triunfo le permitió avanzar a la siguiente ronda, donde enfrentó a Polonia por el boleto al Mundial.

En el duelo definitivo, Suecia golpeó primero con un gol de Anthony Elanga tras una jugada dentro del área. Polonia reaccionó antes del descanso con un tanto de Nicola Zalewski, pero los suecos recuperaron la ventaja gracias a un cabezazo de Gustav Lagerbielke. El partido mantuvo intensidad en la segunda mitad, con Polonia empatando nuevamente por medio de Karol Swiderski. Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminado a tiempo extra, apareció Gyökeres al minuto 87 para empujar el balón tras una serie de rebotes y sellar la clasificación.

De esta manera, Suecia logró lo que parecía improbable: asegurar su presencia en el Mundial 2026 sin haber ganado en la fase inicial de las eliminatorias. Ahora, el conjunto europeo formará parte del Grupo F, donde enfrentará a Países Bajos, Japón y Túnez (este último en la ciudad de Monterrey) en busca de trascender en la máxima justa del fútbol mundial.

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