Colombia ya tiene rival: RD Congo jugará el Mundial 2026

Los africanos integrarán el grupo K del Mundial 2026 con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

RD Congo jugará en el Grupo K del Mundial | REUTERS/Eloisa Sanchez

Se definió el último cupo para el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llegó el momento para que Portugal, Colombia y Uzbekistán conocieran a su rival faltante. En Guadalajara, la República Democrática del Congo se dio cita con Jamaica y consiguió su cupo al campeonato mundial.

En un partido bastante apasionante, con oportunidades para lado y lado, pero con una clara supremacía de los dirigidos por Sebastien Desabre. Africanos y norteamericanos no pudieron sacarse ventaja en los 90 minutos. Así las cosas, fue el tiempo extra quien dio a un ganador.

Al minuto 100, en un tiro de esquina cobrado por Théo Bongonda, Axel Tuanzebe se llevó el balón por delante y lo mandó a guardar. Con esa anotación fue suficiente para que los jamaiquinos quedarán completamente relegados y se sentenciará el triunfo congoleño.

RD Congo integrará el grupo K

En el debut de los africanos, que jugarán su segundo mundial en la historia aunque el primero fue bajo el nombre de Zaire, tendrán que “bailar con la más fea” en la primera fecha.Su debut será nada más y nada menos que contra el equipo favorito del grupo, la Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía.

Luego, la exigencia no bajará. Pues, la segunda jornada lo enfrentará ante la Selección Colombia en el mismo estadio donde consiguió el tiquete a la cita orbital, Guadalajara. Dos partidos en donde probablemente no tenga las mismas facilidades para mostrar su juego directo y pequeñas sociedades que pudo mostrar ante Jamaica.

Su último partido de fase de grupo será ante Uzbekistán y allí definirá su futuro en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin duda alguna, un papel histórico del equipo comandado por Aaron Wan-Bissaka del West Ham United de Inglaterra, Samuel Moutoussamy del Atromitos de Grecia, Théo Bongonda del Spartak de Moscú de Rusia, Yoane Wissa del Newscastle de Inglaterra y Cédric Bakambu del Real Betis de España.

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