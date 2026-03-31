México vs Bélgica: posibles alineaciones para el partido amistoso del Tri

El Vasco Aguirre movería algunas de sus piezas con relación al juego ante Portugal

La selección mexicana se prepara para su último ensayo antes de la concentración final rumbo al Mundial 2026. En ese contexto, Javier Aguirre afina detalles de cara al amistoso ante Bélgica, en un partido donde se espera que no haya muchos cambios respecto al once que enfrentó a Portugal.

El estratega del Tri busca dar continuidad a su base, considerando que tras este compromiso vendrá una etapa clave de descanso y recuperación para los futbolistas, previo a la lista definitiva. Por ello, el cuerpo técnico prioriza estabilidad en el funcionamiento del equipo.

En el entrenamiento más reciente, Aguirre trabajó con un esquema que mantiene gran parte de su estructura, aunque con algunas dudas en posiciones específicas, especialmente en el mediocampo y el ataque puesto que la defensa es la línea más sólida del equipo Tricolor.

México vs Bélgica, alineaciones probables. | Reuters.

¿Cuál es la posible alineación de México para el partido contra Bélgica este martes 31 de marzo?

México podría repetir a Raúl ‘Tala’ Rangel en la portería como titular para este compromiso. En la defensa, Jorge Sánchez o Israel Reyes pelean por el lateral derecho, mientras que la central estaría conformada por César Montes y Johan Vásquez, con Jesús Gallardo por la izquierda.

En el mediocampo, el triángulo apunta a estar integrado por Erik Lira, Álvaro Fidalgo y una de las principales dudas: la presencia de Obed Vargas o la opción de ver a Orbelín Pineda, quien busca ganarse un lugar rumbo al Mundial. En el ataque, Raúl Jiménez se perfila como el referente en punta. Por las bandas, las opciones incluyen a Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Alexis Vega o Julián Quiñones, quien dejó buenas sensaciones en el último partido.

Portero: Raúl ‘Tala’ Rangel

Raúl ‘Tala’ Rangel Defensas: Jorge Sánchez o Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Jorge Sánchez o Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. Mediocampistas: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas u Orbelín Pineda.

Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas u Orbelín Pineda. Delanteros: Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Alexis Vega o Julián Quiñones.

¿Cuál es la posible alineación de Bélgica para el amistoso con México?

Bélgica, por su parte, apunta a repetir el 4-2-3-1 que presentó ante Estados Unidos, con Senne Lammens; Thomas Meunier, Zeno Debast, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Amadou Onana, Nicolas Raskin; Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Alexis Saelemaekers; Charles de Ketelaere.

Los Diablos Rojos llegan sin Thibaut Courtois ni Romelu Lukaku, por lo que futbolistas como Dodi Lukebakio, Loïs Openda y Youri Tielemans se mantienen como alternativas desde el banquillo.

Portero: Senne Lammens

Senne Lammens Defensas: Thomas Meunier, Zeno Debast, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper

Thomas Meunier, Zeno Debast, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper Mediocampistas: Amadou Onana, Nicolas Raskin; Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Alexis Saelemaekers

Amadou Onana, Nicolas Raskin; Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Alexis Saelemaekers Delantero: Charles de Ketelaere

México vs Bélgica: ¿Cómo llegan al partido amistoso?

México llega tras empatar sin goles ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, en un duelo donde dejó buenas sensaciones en varios lapsos del encuentro.

Por su parte, Bélgica arriba con confianza luego de golear 5-2 a Estados Unidos, resultado que refuerza su condición como uno de los equipos más competitivos en esta Fecha FIFA previa al Mundial 2026.

¿Quién gana el México vs Bélgica, según la IA?

Le preguntamos a Chat GPT el pronóstico entre México y Bélgica y esto fue lo que contestó:

“Si lo vemos de forma fría y futbolística, Bélgica parte como favorito. Viene de golear 5-2 a Estados Unidos, tiene una base sólida con jugadores como Kevin De Bruyne y Jérémy Doku, además de mantener una estructura ofensiva muy clara. Sumado a lo anterior, suele competir bien ante selecciones de alto nivel. México, en cambio, viene de un 0-0 ante Portugal donde dejó sensaciones mixtas: orden defensivo, pero poca contundencia. Aguirre todavía está probando piezas y no tiene el once totalmente definido.

Bélgica gana o empate (doble oportunidad Bélgica)

Marcador probable: Bélgica 2-1 México

Te puede interesar