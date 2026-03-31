Brasil vs Croacia en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 31 de marzo de 2026?

Un nuevo duelo en esta fecha FIFA con dos de las selecciones favoritos a quedarse con el título de esta Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Brasil vs Croacia: en vivo, online | Claro Sports.

Continúan los duelos amistosos de cara al Mundial del 2026, que iniciará en muy pocos meses. Uno de los compromisos más atractivos para este martes 31 de marzo será el de Brasil contra Croacia. La ‘Canarinha’ viene de caer ante Francia, mientras que los europeos le ganaron 2-1 a Colombia. Sin duda, por su presente e historia, estas son dos de las selecciones que llegan con el título de favorito para quedarse con el trofeo, por eso se esperan muchas emociones en este partido.

¿A qué hora juega Brasil vs Croacia hoy 31 de marzo del 2026?

Brasil y Croacia se medirán en un duelo amistoso este martes 31 de marzo a partir de las 18:00 horas de México y Centroamérica, lo que quiere decir que será a las 19:00 de Colombia y 20:00 de Argentina.

Alineaciones probables para el Brasil vs Croacia de este 31 de marzo

Brasil: Ederson, Roger Ibáñez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Danilo Santos; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Jr y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Croacia: Dominik Livakovic; Martin Erlic, Luka Vuskovic, Marin Pongracic; Josip Stanisic, Luka Modric, Petar Sucic, Ivan Perisic; Mario Pasalic, Andrej Kramaric y Igor Matanovic. DT: Zlatko Dalić.

¿Quién transmite en vivo el Brasil vs Croacia y dónde ver por TV online?

Este compromiso se podrá ver en toda Latinoamérica por la plataforma digital Disney+ Premium.

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