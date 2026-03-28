Jugando Claro, en vivo: Previa México vs Portugal hoy sábado 28 de marzo

No te pierdas el mejor análisis y todos los detalles de lo que nos espera en el partido entre el Tricolor y el conjunto portugués en la reapertura del Estadio Azteca

La selección mexicana recibe a su similar de Portugal, en la reinauguración del Estadio Azteca este sábado 28 de marzo del 2026 y en Jugando Claro te tenemos preparada la mejor previa de este encuentro de preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026.

Nuestros expertos, nos compartirán el mejor análisis previo al silbatazo inicial de este partido en el que el Tricolor regresa a casa para hacerle los honores al poderoso equipo portugués que no contará con la presencia de Cristiano Ronaldo por lesión. En la mesa habrá debates, se hablará de las alineaciones y se ofrecerán diferentes opiniones sobre lo que nos depara en este juego, en el que se augura una verdadera fiesta.

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