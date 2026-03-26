México vs Portugal: fecha, horario, convocados y dónde ver en vivo el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

México enfrenta a Portugal sin Cristiano Ronaldo en un amistoso clave rumbo al Mundial 2026, con historial negativo y presión por mostrar nivel

Partidos en vivo: México vs Portugal | Claro Sports

La espera terminó y la selección mexicana ya tiene enfrente una de sus últimas pruebas grandes antes de la Copa del Mundo de 2026. El equipo de Javier Aguirre recibirá a Portugal este sábado 28 de marzo de 2026, en un amistoso internacional que servirá para medir el nivel del Tri ante una potencia europea a menos de tres meses del arranque del Mundial. El encuentro está programado en la Ciudad de México y forma parte de la recta final de preparación de ambas selecciones.

El atractivo del partido creció desde que se confirmó como uno de los duelos más llamativos de la Fecha FIFA, pero también cambió por completo con la ausencia de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués no fue incluido en la convocatoria de Roberto Martínez tras no recuperarse de una lesión muscular en el isquiotibial derecho, por lo que el cuadro luso llegará sin su capitán y máxima figura histórica, aunque todavía con nombres de peso como Bruno Fernandes, Rafael Leão, Vitinha y João Félix.

En el historial entre selecciones mayores, Portugal tiene la ventaja y México sigue sin conocer la victoria. Ambos equipos se han enfrentado cinco veces, con saldo de tres triunfos portugueses y dos empates; el Tri no ha podido imponerse ni en amistosos ni en torneos oficiales, un dato que añade tensión al compromiso del sábado.

México, además, llega con la presión de ofrecer una señal sólida en casa, en un escenario cargado de simbolismo rumbo al Mundial. Javier Aguirre apostó por una lista que mezcla experiencia y nombres que buscan consolidarse, con el regreso de Guillermo Ochoa y la presencia de Raúl Jiménez, Alexis Vega, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, en una convocatoria que apunta a perfilar la base definitiva para el verano.

¿Cuándo y a qué hora se juega el México vs Portugal?

El partido entre México y Portugal se juega el sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La sede será el Estadio Azteca de la Ciudad de México, inmueble que reabrirá para este partido y apunta a la inauguración del Mundial 2026.

México vs Portugal: ¿Quiénes son todos los convocados al amistoso internacional?

Las listas oficiales muestran dos planteles con mezcla de experiencia, jerarquía internacional y futbolistas que todavía pelean un lugar definitivo para el Mundial. En el caso de México, Aguirre mantuvo una base con varios elementos de Liga MX y legionarios consolidados; del lado portugués, Roberto Martínez armó un grupo de 26 jugadores sin Cristiano Ronaldo y con Paulinho, ante las bajas de Rafael Leão y Gonçalo Ramos.

Convocados de México:

Porteros: Carlos Acevedo, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa.

Carlos Acevedo, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa. Defensas: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Richard Ledezma, Everardo López, César Montes, Jesús Gallardo, Israel Reyes y Jesús Angulo.

Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Richard Ledezma, Everardo López, César Montes, Jesús Gallardo, Israel Reyes y Jesús Angulo. Medios: Erik Lira, Orbelín Pineda, Denzel García, Álvaro Fidalgo, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Obed Vargas y Brian Gutiérrez.

Erik Lira, Orbelín Pineda, Denzel García, Álvaro Fidalgo, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Obed Vargas y Brian Gutiérrez. Delanteros: Roberto Alvarado, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Alexis Vega, Armando González y Germán Berterame.

¡Volver a casa siempre es especial! ¡Que pese el @EstadioBanorte como siempre lo ha hecho, Incondicionales! 🏟️



Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica. ⚽



📝 Los detalles: https://t.co/WHweVJMZBO#SomosMéxico 🇲🇽



* Publicidad para México pic.twitter.com/DwoVuhLuk7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 19, 2026

Convocados de Portugal:

Porteros: Diogo Costa, José Sá y Rui Silva.

Diogo Costa, José Sá y Rui Silva. Defensas: Matheus Nunes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, António Silva y Tomás Araújo.

Matheus Nunes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, António Silva y Tomás Araújo. Medios: Rúben Neves, Samú Costa, Mateus Fernandes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Rodrigo Mora.

Rúben Neves, Samú Costa, Mateus Fernandes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Rodrigo Mora. Delanteros: Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Gonçalo Guedes y Paulinho.

México vs Portugal: ¿Cómo llegan al amistoso internacional?

México arriba con resultados positivos en este 2026, aunque ahora sube de forma notable el grado de exigencia. En sus amistosos más recientes, el Tri venció 1-0 a Panamá, 1-0 a Bolivia y 4-0 a Islandia, una racha que fortaleció la confianza del grupo, pero que todavía no ha sido puesta a prueba ante un rival europeo del calibre portugués. Ese contexto convierte este amistoso en un examen más cercano a la realidad que enfrentará el equipo en la Copa del Mundo.

Portugal, por su parte, llega con mejores credenciales competitivas. El conjunto de Roberto Martínez se clasificó a la Copa del Mundo como líder del Grupo F de la eliminatoria europea, sellando su pase con una goleada 9-1 sobre Armenia el 16 de noviembre de 2025; en esa fase también superó a Armenia e Irlanda, empató con Hungría y solo tropezó en Dublín ante la República de Irlanda. Ya en el sorteo del Mundial quedó ubicado en el Grupo K, donde enfrentará a Colombia, Uzbekistán y al ganador de un repechaje intercontinental.

México vs Portugal, dónde ver en vivo: ¿Quién transmite el partido de la selección mexicana?

La transmisión en vivo del México vs Portugal estará disponible por Canal 5, Azteca 7 y TUDN. Además, distintas coberturas también reportan disponibilidad en ViX para streaming, por lo que el amistoso tendrá salida amplia en televisión abierta, señal deportiva y plataforma digital.

¿Quién gana el México vs Portugal, según la IA?

Si se cruza el historial directo, la calidad individual del plantel y el rendimiento reciente, la IA le da una ligera ventaja a Portugal, aunque no por margen amplio. El equipo luso llega con una base más estable, mejores resultados en eliminatoria y una plantilla con más futbolistas instalados en la élite europea; sin embargo, México jugará en casa, viene de tres victorias consecutivas y suele elevar su intensidad en este tipo de escenarios. Con esos factores, el pronóstico más razonable apunta a un partido cerrado, con Portugal como leve favorito y el empate como resultado muy probable.

Te puede interesar