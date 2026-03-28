¡Arranca el segundo tiempo! América y Tigres mantienen el empate a cero en Arkansas

América y Tigres se enfrentan en Arkansas durante la Fecha FIFA, con bajas por selecciones y un antecedente reciente que marca el duelo

Minuto 50 | América 0-0 Tigres | ¡AMÉRICA SE ACERCA! Cabezazo de Zúñiga en una jugada a balón parado. El delantero aparece completamente solo para rematar el centro con potencia, pero el disparo va directo a las manos de Felipe Rodríguez.

Minuto 49 | América 0-0 Tigres | Fernando Tapia toma la portería azulcrema para la segunda parte. Rodolfo Cota fue clave para evitar el primer tanto de Tigres con una gran atajada a Juan Brunetta, pero también cometió dos errores en la salida que comprometieron a su equipo. Tigres regresa con los mismos once.

Minuto 45 | América 0-0 Tigres | ¡ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO! Reanudan las acciones en Arkansas. América presenta dos cambios: Patricio Salas y Rodrigo Dourado buscan cambiarle el rostro a los azulcremas, abandonan Jonathan dos Santos y Raphael Veiga.

Medio tiempo: América 0-0 Tigres

Se mantiene el empate sin goles en Arkansas. Partido lento y con pocas llegadas claras hasta ahora. Tigres no ha logrado aprovechar los múltiples errores del América en la salida, mientras que las Águilas apenas han generado una aproximación al área rival.

Medio tiempo en el América vs. Tigres 🦅

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Minuto 43 | América 0-0 Tigres | Diego Mejía del América recibe asistencia médica tras un golpe, pero logra reincorporarse y continuar en el partido.

Minuto 41 | América 0-0 Tigres | ¡LA QUE SE PERDIÓ TIGRES! Ozziel Herrera aparece completamente solo por la banda izquierda tras robarle el balón a un defensor. Rodolfo Cota sale mal y achica lejos de su portería y resbala, Herrera lo supera con facilidad y manda una diagonal retrasada que encuentra a un Brunetta. Sin embargo, antes del disparo, con la portería prácticamente vacía, aparece un defensor para puntear la pelota y evitar el primero. América sigue cometiendo errores costosos en la salida

Minuto 32 | América 0-0 Tigres | Juan Brunetta lo vuelve a intentar con un disparo de larga distancia, buen reflejo de Rodolfo Cota para enviar a tiro de esquina.

Minuto 30 | América 0-0 Tigres | Se cumple la media hora de partido y se mantiene el empate a cero entre capitalinos y regiomontanos.

Minuto 23 | América 0-0 Tigres | Disparo de larga distancia de Juan Brunetta que Rodolfo Cota ataja con comodidad. Tigres sigue sin poner en aprietos al arquero azulcrema.

Minuto 20 | América 0-0 Tigres | Se mantienen tranquilas las acciones, con ambos equipos bien cerrados. Hay posesiones intercambiadas, pero sin aproximaciones reales de peligro. Las condiciones del césped han sido factor en estos primeros minutos.

Minuto 15 | América 0-0 Tigres | Vladimir Loroña, primer amonestado de la tarde.

Minuto 13 | América 0-0 Tigres | ¡AMÉRICA TOCA LA PUERTA! Pantera Zúñiga se quita a Vladimir Loroña con una serie de recortes y saca un disparo de tres dedos que pega en el poste y se va a saque de meta. Tigres se salva del primero.

Minuto 12 | América 0-0 Tigres | Rodolfo Cota se equivoca en la salida y compromete a su equipo. Deja un balón dividido dentro del área chica tras un pase corto, pero la defensa reacciona a tiempo y evita el primero de Tigres.

Minuto 10 | América 0-0 Tigres | Se cumplen 10 minutos en Arkansas y el partido sigue sin aproximaciones claras de peligro. Tigres juega con mayor intensidad y verticalidad, mientras que América intenta manejar la pelota con posesiones largas y más paciencia.

Minuto 5 | América 0-0 Tigres | Tigres arranca con más iniciativa y se adueña de la pelota en los primeros minutos. Empieza a pisar el área y genera las primeras aproximaciones, pero la defensa del América responde bien y se mantiene firme para evitar el peligro.

Arranca el partido

Minuto 1 | América 0-0 Tigres | ¡Ya rueda la pelota en Arkansas! América controla la posesión en los primeros instantes del partido.

¡Saltan a la cancha!

América 0-0 Tigres | Todo listo para el arranque del encuentro en Arkansas. Club América y Tigres UANL saltan al terreno de juego para disputar el Golden Clash 2025, que inició con triunfo del equipo femenil azulcrema en el primer partido de la jornada.

Las Águilas salen con su uniforme alternativo en tono gris, mientras que los felinos mantienen su indumentaria habitual en amarillo y azul. El ambiente en el estadio ya está encendido, con ambos equipos listos para el silbatazo inicial.

Alineaciones confirmadas

América: Rodolfo Cota; Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Kevin Álvarez, Cristian Borja; Jonathan dos Santos, Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez; Raphael Veiga, Vinicius Lima, Raúl Zúñiga.

Tigres: Felipe Rodríguez; Imanol Ordóñez, Juan José Purata, Rafael Guerrero, Vladimir Loroña; César Araujo, Juan Pablo Vigón, Chicha Sánchez; Ozziel Herrera, Diego Ramírez, Juan Brunetta.

👥👉🏻 ¡Listo el XI con el que disputaremos el partido de esta tarde en Arkansas! pic.twitter.com/n1wkOn3hBC — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) March 28, 2026

América femenil supera a Tigres en Amistoso

América Femenil venció 2-1 a Tigres en el partido amistoso disputado en Arkansas. El equipo azulcrema impuso condiciones desde el inicio. Con una base de jugadoras titulares, logró controlar el primer tiempo y reflejar su dominio en el marcador con goles de Sarah Luebbert y Nancy Antonio, que le dieron ventaja antes del descanso.

Para la segunda mitad, Tigres tomó mayor protagonismo con el balón y generó presión ofensiva, pero no logró superar el orden defensivo de América, que sostuvo el resultado con solidez. El ingreso de Valentina Murrieta, la guardameta que brilló con la selección mexicana sub 17 en la Copa del Mundo, marcó uno de los momentos relevantes del partido. En el cierre, las Águilas resistieron y confirmaron una nueva victoria ante las Amazonas, sumando confianza de cara al cierre del torneo.

América y Tigres se enfrentan este 28 de marzo en Arkansas, Estados Unidos, en un duelo amistoso marcado por la irregularidad de ambos equipos en la Liga MX. El encuentro se presenta como una oportunidad para ajustar funcionamiento y ritmo competitivo, luego de resultados recientes adversos en el torneo local.

El antecedente inmediato entre ambos agrega tensión al duelo. Tigres se impuso 4-1 en Ciudad de México hace apenas semanas, en un partido donde fue ampliamente superior. América llega tras perder ante Pumas, mientras que Tigres viene de caer frente a Juárez, lo que coloca a ambos en un escenario donde el resultado, aunque amistoso, impacta directamente en la confianza del plantel.

¿A qué hora juega América vs Tigres hoy 28 de marzo de 2026?

El partido entre América y Tigres se disputa este sábado 28 de marzo de 2026 en el Donald W. Reynolds Razorback Stadium, en Arkansas, Estados Unidos. El horario oficial de inicio está programado a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones probables para el América vs Tigres de este 28 de marzo

América afronta este compromiso con varias ausencias debido al parón internacional. No cuenta con elementos convocados a selecciones nacionales como Israel Reyes y Brian Rodríguez, lo que obliga a ajustar su once y dar minutos a jugadores que no han tenido regularidad en el torneo. Además, Alex Zendejas es baja para este partido.

Tigres también presenta bajas por convocatorias internacionales, como Rodrigo Aguirre, lo que modifica su estructura habitual. La Fecha FIFA impacta directamente en la disponibilidad de futbolistas clave, por lo que el equipo de Guido Pizarro recurre a variantes dentro de su plantel para sostener el funcionamiento.

América : Rodolfo Cota; Ramón Juárez, Aarón Mejía, Cristian Borja, Miguel Vázquez; Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado; Raphael Veiga; Vinicius Lima, Patricio Salas.

: Rodolfo Cota; Ramón Juárez, Aarón Mejía, Cristian Borja, Miguel Vázquez; Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado; Raphael Veiga; Vinicius Lima, Patricio Salas. Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Angulo, Joaquim Pereira, Vladimir Loroña, César Araújo; Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez; Diego Sánchez, Ángel Correa, André-Pierre Gignac.

¿Quién transmite en vivo el América vs Tigres y dónde ver por TV y online?

El partido entre América y Tigres podrá verse en México a través de televisión abierta y de paga, con transmisión en Canal 6 y TUDN. Estas señales ofrecerán la cobertura completa del encuentro desde Arkansas.

En plataformas digitales, el duelo estará disponible vía streaming en ViX, además de opciones en YouTube, Facebook y Twitch a través de Layv Time. También habrá seguimiento minuto a minuto en Claro Sports, con actualizaciones y estadísticas en vivo.

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