Jugando Claro en vivo | Sábado 4 de abril

Publicado por Daniela Galindo

El mejor análisis del fútbol mexicano en la multiplataforma de Claro Sports

El mejor análisis del fútbol mexicano llega en Jugando Claro. En el programa de este sábado 4 de abril nuestros especialistas analizarán todo lo ocurrido en el partido de Santos y América de la jornada 13 del Clausura 2026.

Sigue en vivo Jugando Claro, el espacio de Claro Sports donde cada noche analizamos lo más relevante del futbol a nivel nacional e internacional. Un programa con comentaristas que desmenuzan la jornada, revisan resultados, contextos, momentos clave y las historias que están marcando el mundo del balompié. Aquí encontrarás un análisis claro, directo y actualizado para entender lo más importante del día.

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