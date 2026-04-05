Nicolás Sánchez asume la culpa tras derrota de Monterrey y admite fallas tácticas

El técnico de Monterrey reconoció que no logró ajustar el partido tras la salida de Jorge Rodríguez y señaló errores en el planteamiento

Monterrey sufrió una derrota de 2-1 ante San Luis en casa, un resultado que dejó al equipo en una posición comprometida en la recta final del torneo. Tras el encuentro, el técnico Nicolás Sánchez asumió la responsabilidad por el funcionamiento del equipo, especialmente por no haber encontrado soluciones durante el desarrollo del partido.

El entrenador reconoció que, a diferencia de otros encuentros recientes, esta vez no encontró elementos positivos en el análisis inmediato. “Hoy estamos golpeados, evidentemente, y a diferencia de los últimos partidos en donde nos quedaba algo positivo por rescatar, hoy se nos hace difícil en el análisis rápido”, señaló en conferencia.

Sánchez explicó que uno de los factores que modificó el rumbo del partido fue la ausencia de Jorge Rodríguez, quien salió lesionado, situación que el equipo no logró ajustar. “Se nos vuelve a cambiar el partido con esa ausencia tan importante de un jugador como Corcho”, mencionó, al tiempo que dejó claro que el problema fue colectivo.

El técnico fue directo al asumir su responsabilidad por lo ocurrido en el campo. “Más que nada de mi parte, seguramente no supe cómo resolver ese ajuste en el partido”, afirmó. También detalló que el equipo tuvo dificultades para responder a la salida de balón del rival: “Desde el final del primer tiempo y todo el segundo tiempo no pudimos resolver cada vez que San Luis nos salía jugando”.

En ese mismo sentido, reconoció que el desenlace del encuentro fue consecuencia tanto de los errores propios como de lo que hizo el rival. “Ellos hicieron los méritos para lastimarnos y al final aprovecharon una contra”, explicó sobre el segundo gol que definió el partido.

Sánchez insistió en que la responsabilidad recae en su trabajo como entrenador, más allá del rendimiento individual de los jugadores. “Eso es responsabilidad mía. Cuando el equipo no funciona, la responsabilidad es del entrenador”, expresó, destacando también la disposición del plantel para trabajar bajo sus indicaciones.

El estratega descartó que el problema sea únicamente de nombres o jerarquía dentro del equipo, y apuntó hacia la necesidad de mejorar el funcionamiento colectivo. “El trabajo es mío, el desafío es mío de poder enlazar bien cada fase del juego para hacerlo mejor”, comentó.

Finalmente, el técnico de Monterrey aseguró que el equipo aún tiene margen para reaccionar en lo que resta del torneo. “Tengo gran parte de la responsabilidad por haber dejado pasar esta chance y espero que el fútbol nos siga dando otra oportunidad en los partidos que quedan”, concluyó.

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