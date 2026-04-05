Turco Mohamed busca pasar página y centrarse en lo que sigue tras derrota ante Querétaro

Toluca pierde el invicto ante Querétaro y Mohamed admite errores en pérdidas de balón; ve la derrota como clave para corregir rumbo

El técnico argentino es autocrítico con las fallas de su equipo | Imago7

La derrota de Toluca ante Querétaro en el Clausura 2026 dejó más que el final del invicto de los Diablos. También abrió un espacio de autocrítica en uno de los equipos que mejor se había mostrado en el torneo, en una noche en la que el conjunto escarlata se vio incómodo, perdió duelos clave y no logró imponer condiciones en ataque. Antonio Mohamed no buscó excusas después del partido. El técnico reconoció que su equipo fue superado y asumió que el tropiezo puede servir como punto de partida para corregir detalles justo cuando el calendario comienza a exigir al máximo, con compromisos continuos y poco margen de recuperación entre un juego y otro.

Sensaciones tras la derrota y el calendario apretado

Al ser cuestionado sobre las sensaciones que le dejó el encuentro y la forma en que Toluca deberá encarar la carga de partidos que viene, el Turco dejó claro que el grupo ya tiene la mira puesta en lo inmediato. Para el entrenador, la caída debe entenderse como una alerta útil en este momento de la temporada, no como un golpe definitivo para las aspiraciones del club. “Sabemos que va a ser una seguidilla ardua de partidos, ahora toca recuperarse y pensar en el miércoles. Siempre digo que el partido más importante es el que viene”, expresó Mohamed, al poner sobre la mesa que el equipo deberá reaccionar rápido para no permitir que esta derrota tenga un efecto mayor en el cierre de los torneos.

El estratega de Toluca también subrayó que, aunque nunca es bienvenida una derrota, este resultado puede tener valor si sirve para revisar errores y ajustar a tiempo. “Nunca nos gusta perder; pero la derrota llega en buen momento para analizar y ver qué dejamos de hacer”, señaló el técnico, con un mensaje que apuntó más al aprendizaje que al dramatismo.

Mohamed incluso recordó que no es la primera vez que su equipo tropieza en un momento importante y luego encuentra respuestas. “Este tipo de tropezones nos han pasado en otro momento y nos han servido para recomponernos adelante. Puede pasar que juguemos un partido así, que nos ganen y nos ganaron bien”, afirmó. Después, cerró su reflexión con una frase que sintetiza su postura ante este revés: “Después hacemos las cuentas al final y veremos para qué nos alcanza”.

Análisis del bloque defensivo y la falta de ofensiva

En el análisis futbolístico, Mohamed rechazó que el problema central hubiera sido únicamente la defensa. Aunque Toluca recibió daño del rival, el técnico apuntó a un origen más profundo: las pérdidas de balón y la exposición del equipo en transiciones, justo en un escenario que Querétaro supo explotar con claridad. “No es que la defensa no haya estado bien. Tuvimos muchas pérdidas y nos agarraron en campo abierto. Ese fue el problema que tuvimos”, explicó el entrenador, al desmenuzar una de las claves del encuentro. En su lectura, el equipo no logró administrar la pelota con precisión y eso terminó rompiendo el equilibrio que normalmente sostiene su estructura.

El técnico escarlata añadió que ese escenario estaba previsto desde antes del silbatazo inicial. “Sabíamos que ese era el plan de partido del rival, pero cometimos los errores de perder esas pelotas y el rival lo aprovechó muy bien”, comentó Mohamed, al reconocer que Querétaro ejecutó mejor su idea y golpeó en los momentos adecuados.

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