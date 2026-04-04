Jugando Claro en vivo | Viernes 3 de abril

Sigue el mejor análisis del fútbol mexicano en la multiplataforma de Claro Sports

El mejor programa de análisis deportivo está en Jugando Claro. Nuestro especialistas hablarán del regreso de la Liga MX tras el parón por la Fecha FIFA, entrando en una fase clave donde cada punto comienza a pesar en la lucha por la Liguilla. Y en esta jornada, todas las miradas están puestas en el choque entre Chivas y Pumas UNAM, un enfrentamiento directo que puede sacudir la parte alta de la tabla y marcar el rumbo del cierre del torneo.

Además, repasamos el presente de los mexicanos en el extranjero, con Santiago Giménez retomando ritmo y confianza tras superar su lesión con el AC Milan, mientras que César Huerta avanza en la recta final de su recuperación con la mira puesta en volver a las canchas y pelear por un lugar en la selección rumbo al Mundial 2026. Análisis, debate y toda la información que necesitas, aquí en Jugando Claro.

Te puede interesar: