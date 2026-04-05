Renato Moicano domina sin piedad a Chris Duncan en UFC Vegas 115

El peleador brasileño logró someter a Duncan para acabar con su racha sin ganar en la promoción

Renato Moicano se impone en UFC Vegas 115 | Captura @UFC

Renato Moicano regresó a la senda del triunfo en el peso ligero al derrotar a Chris Duncan via la sumisión en UFC Vegas 115 el sábado 4 de abril. Este resultado le permite dejar atrás una racha de dos derrotas consecutivas y reacomodarse dentro de la división.

El combate inició con Moicano tomando la iniciativa en el centro del octágono, trabajando con el jab y el golpe recto para marcar distancia. A partir de esa base, logró conectar en repetidas ocasiones y controlar el ritmo del primer asalto, mientras neutralizaba los intentos de castigo a las piernas por parte de Duncan mediante bloqueos y ajustes en su postura.

Duncan buscó responder con desplazamientos y defensa ante los intentos de derribo, especialmente cuando fue presionado contra la reja. Aunque logró mantenerse de pie en esos momentos, no consiguió establecer una ofensiva constante ni generar combinaciones que cambiaran el desarrollo del round.

Con el paso de los minutos, Moicano mantuvo la iniciativa y cerró el primer episodio con mayor volumen de golpeo, dejando pocas opciones de respuesta para su rival. La diferencia en la efectividad marcó el rumbo del combate desde ese momento.

⚠️ IMPRESIONANTE ⚠️ Renato Moicano finaliza en el segundo round a Chris Duncan ‼️#UFCVegas115 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/m7AVojyf4A — UFC Español (@UFCEspanol) April 5, 2026

En el segundo asalto, Duncan intentó modificar su estrategia con mayor agresividad en sus ataques, encontrando algunos espacios para conectar. Sin embargo, ese intercambio también le abrió la puerta a Moicano, quien respondió elevando la intensidad y acortando la distancia.

Fue en ese contexto donde llegó la acción clave del combate: Moicano conectó un gancho que envió a Duncan a la lona. A partir de ahí, el brasileño avanzó de inmediato para tomar la espalda y buscar el control en el suelo.

Duncan logró resistir el primer intento de sumisión, defendiendo el estrangulamiento y evitando la finalización inmediata. No obstante, quedó expuesto ante el dominio posicional de Moicano, quien alternó golpes desde la parte superior con nuevos intentos de cierre.

La presión constante terminó por abrir la defensa de Duncan. Moicano ajustó su ataque, cambió de golpeo a sumisión y aseguró el estrangulamiento, obligando a su rival a rendirse y decretando el final del combate.

Con esta victoria, Moicano no solo corta su racha negativa, sino que también suma un resultado que le permite retomar impulso dentro del peso ligero y proyectarse nuevamente en la competencia.

UFC Vegas 115: Resultado, tarjetas y nocauts de la cartelera completa

Renato Moicano vs Chris Duncan | pelea por el peso ligero | Victoria por sumisión Moicano ¡LO DOMINÓ! Renato Moicano hizo pedazos a Chris Duncan, a quien castigó al rostro y lo hizo sangrar. Lo llevó a la lona y tras varios intentos en el segundo round lo logró estrangular para llevarse la victoria. Virna Jandiroba vs Tabatha Ricci | Pelea en el peso paja | Victoria por decisión unánime Jandiroba ¡VICTORIA PARA JANDIROBA! Combate muy bien trabajado por Virna Jandiroba, que supo imponer su estilo de principio a fin. Desde el arranque marcó diferencia con su grappling, llevando la pelea a la lona en repetidas ocasiones y controlando los tiempos con autoridad, especialmente en un segundo asalto donde prácticamente neutralizó a su rival. Ricci intentó reaccionar en el tercero con mayor agresividad y buenos momentos de combinaciones incluso buscando la finalización, pero Jandiroba mantuvo la calma, resistió la presión y volvió a recurrir a su lucha para asegurar el dominio en los momentos clave. Una actuación inteligente y consistente que le terminó dando una clara ventaja en las tarjetas. Abdulrakham Yakhyaev vs Brendson Ribeiro | peso semipesado | Victoria por sumisión Yakhyaev ¡LO MANDÓ A DORMIR! Abdulrakham Yakhyaev fue contundente desde el inicio, pese a que recibió algunos golpes en el rostro pudo llevar la pelea al suelo y tras un intento de patada de Ribeiro, logró poner la posición de espalda y con un estrangulamiento se llevó a la victoria. Ethyn Ewing vs Rafael Estevam | Combate en el peso pluma | ¡GRAN VICTORIA! Combate que no decepcionó y terminó de forma contundente. Desde el inicio ambos salieron a intercambiar golpes sin reservas, pero fue Tommy McMillen quien marcó la diferencia gracias a su alcance y potencia, conectando desde la distancia con mayor claridad. Poco a poco fue imponiendo condiciones, castigando tanto arriba como al cuerpo, hasta que su rival comenzó a resentir el daño. La presión constante llevó a Zecchini contra la reja, donde McMillen cerró el show con una ráfaga de rodillas y golpes que obligaron al réferi a detener la pelea en el primer asalto. Una victoria por TKO que deja claro el poder y la contundencia de McMillen. Tommy McMillen vs Manolo Zecchini | pelea en el peso pluma | Victoria por TKO McMillen ¡ESPECTACULAR VICTORIA! Tommy McMillen demuestra su poderío en el primer round, soltó los golpes directo al rostro de Zecchini que no pudo responder. Lo llevó contra la malla y tras una combinación de golpes y rodillazos la pelea fue detenida dándole la victoria a McMillen. José Delano vs Robert Ruchala | pelea en el peso pluma | Victoria por decisión unánime Delano ¡Delano debuta con victoria! En un combate complicado para el peleador brasileño, logró llevarse la victoria por decisión unánime ante Ruchala por tarjetas de 30-26, 29-27, 29-27. La pelea fue muy cerrada, pero con un claro manejo de tiempos por parte de Delan. Aunque Ruchala intentó imponer condiciones con presión desde el inicio, Delano se mantuvo tranquilo y con una buena defensiva esquivando lo más peligroso y respondiendo con contragolpes muy efectivos. En el segundo round, pudo conectar derechas potentes y combinaciones que poco a poco fueron desgastando a Ruchala. Su precisión y control terminaron marcando la diferencia en una contienda competitiva, pero bien trabajada, que se llevó por decisión unánime. Resultado y tarjetas de la cartelera preliminar Guilherme Pat vs Thomas Petersen | Peso pesado | Victoria por decisión mayoritaria Petersen Combate que fue de más a menos para Guilherme Pat y terminó dándole vida a su rival. El primer asalto lo dominó con autoridad, soltando patadas potentes y marcando el ritmo, pero a partir del segundo bajó la intensidad y permitió que Thomas Petersen se metiera de lleno en la pelea. Ya en el tercero, Petersen salió sin reservas, logró derribarlo y estuvo muy cerca de finalizar, firmando un round dominante que inclinó la balanza a su favor. Al final, los jueces premiaron esa reacción y Petersen se quedó con la victoria por decisión mayoritaria (28-28, 29-27, 29-27), concretando la sorpresa. Alessandro Costa vs Stewart Nicoll | Peso mosca | Ganador por nocaut Costa ¡OTRA GRAN VICTORIA! Alessandro Costa regresó a la senda del triunfo al imponerse por TKO a Nicoll. En el primer round los dos lograron intercambiar golpes al cuerpo, pero Costa fue el que más efectivo estuvo con una derecha que hizo tambalear a Nicoll. Su victoria llegó en el segundo round, cuando pudo conectarlo un gancho al hígado que hizo que Nicoll se doblara en la lona deteniendo la pelea. Lando Vannata vs Darrius Flowers | peso ligero | Ganador por TKO Flowers ¡SU PRIMERA PELEA! Darruis Flowers logra una victoria por TKO ante Vannata. El peleador estadounidense tuvo dominio del combate en el primer round, llevando a su rival a la lona, tras un intento de guillotina en su contra. Flowers respondió perfecto y con un golpe directo a las costillas pudo voltear la pelea a su favor y aunque lo tuvo controlado el tiempo se acabó salvando a Vannata. Pero fue hasta el segundo round que el asedio de Flowers continuó y lo volvó a llevar a ras de lona y tras varios martillazos el combate fue detenido para darle la victoria. Alice Pereira vs Hailey Cowan | peso gallo femenil | Ganadora por nocaut Pereira ¡ESPECTACULAR VICTORIA! Alice Pereira se mostró dominante desde el inicio y logró conectar un rodillazo directo a la mandíbula de Hailey Cowan que la mandó a la lona noqueada. Recibió un castigo extra con un golpe al rostro, pero el referee detuvo el combate. Este es su primera victoria en la UFC, luego de perder en su debut en septiembre del año pasado. Tresean Gore somete a Bekoev en el tercer asalto y firma una sorpresa en peso medio Tresean Gore venció a Azamat Bekoev por sumisión técnica (guillotina) en el tercer asalto, a los 3:27, en un combate que cambió de tendencia tras dos rounds competidos. Bekoev inició con presión, pero Gore marcó la pauta en el primer episodio. En el segundo asalto, el ruso derribó con una derecha y buscó el final, pero su oponente resistió, se levantó y respondió con volumen y precisión, cerrando el round con una secuencia de golpes. El tercer asalto definió el combate. Gore atacó la pierna adelantada desde el inicio, limitando la movilidad de Bekoev, y aseguró un derribo con más de tres minutos por disputar. Desde la posición superior avanzó a la montada, conectó codos y encadenó intentos de sumisión hasta encontrar una guillotina de pie en una transición, donde el ruso perdió el conocimiento. ¿Debió ser descalificada? Dione Barbosa gana polémica pelea ante Melissa Gatto Dione Barbosa derrotó a Melissa Gatto por decisión mayoritaria (28-28, 29-27, 29-27) en una pelea condicionada por una acción ilegal en el segundo asalto. El primer round fue cerrado, con intercambios medidos y un tramo clave en la lona tras un derribo que dejó a Gatto en control. En el segundo episodio, Barbosa cambió el ritmo con un derribo temprano y, al reiniciar, conectó una patada ilegal al rostro, mientras Gatto aún estaba en proceso de ponerse de pie, dejándola inconsciente. Tras una larga revisión, el réferi sancionó con deducción de un punto, pero permitió la continuidad. El tercer round se resolvió en grappling, con múltiples transiciones y amenazas de sumisión. Barbosa tomó ventaja inicial con un derribo, Gatto, escapó y respondió con intentos propios desde arriba. Al final, Barbosa mantuvo mayor control posicional en distintos tramos y generó las acciones más claras de sometimiento, lo que inclinó dos tarjetas a su favor. Kai Kamaka arruina el debut de Dakota Hope en la UFC Dakota Hope y Kai Kamaka III resolvieron una pelea de corto aviso en las tarjetas, con triunfo para el hawaiano por decisión dividida (28-29, 29-28, 29-28). Hope impuso condiciones desde el inicio, avanzando con presión constante y dominando con rodillazos en el primer minuto. En el intercambio en corta distancia consiguió una caída y atacó, aunque su rival resistió y cerró el asalto de pie. El segundo round mantuvo el mismo ritmo, con el Huracán activo, pero su compatriota respondió con mayor precisión, conectando un gancho de izquierda y castigando al cuerpo en los últimos minutos. El tercer asalto marcó el giro definitivo. Kamaka gestionó mejor la distancia y el desgaste, aprovechando señales de fatiga en Hope, quien redujo su volumen y recurrió a un intento de derribo que fue defendido. El de Hawaii conectó los golpes más claros, incluidos ataques al cuerpo y un gancho de salida, mientras el debutante cerró con un derribo tardío que no modificó la tendencia del round. La acumulación de daño y la eficacia en los impactos le dieron a Kamaka el 10-9 final y dos de tres tarjetas para llevarse la pelea con marca de 18-7-1 en MMA y 2-2-1 en UFC. La UFC está de regreso en el APEX de Las Vegas para una cartelera llena de peleas emocionantes este sábado 4 de abril. En el evento principal, dos pesos ligeros con una fuerte capacidad para finalizar sus combates, Renato Moicano y Chris Duncan, se enfrentarán en lo que se espera sea un duelo repleto de acción. Ambos luchadores buscarán aprovechar su experiencia y habilidades para obtener la victoria. El combate entre Moicano y Duncan no solo destaca por las habilidades de ambos, sino también por lo que está en juego. Moicano, quien ocupa el décimo lugar en el ranking de peso ligero, llega con la presión de dejar atrás su mala racha en la UFC, luego de que sufrió una derrota ante Beneil Dariush en junio del 2025 y ante Islam Makhachev, combate que era por el cetro de la categoría. Mientras que Duncan, quien ha mostrado un gran momento de forma, se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha. Llega con una racha de cuatro victorias consecutivas, de las cuales tres han sido por sumisión. Esta pelea será clave para ambos en su camino hacia el título, y promete ofrecer espectáculo en cada intercambio. UFC Las Vegas 115 ¿Cuál es la cartelera completa del evento? Estás son las peleas que formarán parte de la cartelera de UFC Las Vegas 115, donde Moicano y Duncan pelearán por subir posiciones en el peso ligero. Cartelera estelar Renato Moicano y Chris Duncan

Virna Jandiroba vs Tabatha Ricci

Abdul-Rakhman Yakhyaev vs Brendson Ribeiro

Ethyn Ewing vs Rafael Estevam

Tommy McMillen vs Manolo Zecchini Cartelera preliminar Guilherme Pat vs Thomas Petersen

Jose Delano vs Robert Ruchala

Alessandro Costa vs Stewart Nicoll

Lando Vannata vs Darrius Flowers

Alice Pereira vs Hailey Cowan

Azamat Bekoev vs Tresean Gore

Dione Barbosa vs Melissa Gatto

Kai Kamaka vs Dakota Hope ¿Cuáles son las peleas estelares de UFC Las Vegas 115? Orden de salida, pesos y títulos En el evento principal, dos pesos ligeros con una fuerte capacidad para finalizar sus combates, Renato Moicano y Chris Duncan, se enfrentarán en lo que se espera sea un duelo repleto de acción. Ambos luchadores, que entrenan juntos en el sur de Florida, buscarán aprovechar su experiencia y habilidades para obtener la victoria. Además del combate principal, UFC Vegas 272 también contará con una interesante pelea entre las luchadoras brasileñas Virna Jandiroba y Tabatha Ricci. Ambas buscarán posicionarse entre las mejores del peso paja femenil, y esta pelea podría definir su futuro en la lucha por el campeonato. Con estas y otras peleas en la cartelera, el evento promete ser una noche llena de emociones y resultados impredecibles. Cartelera estelar de UFC Fight Night 115 Renato Moicano (#10) vs Chris Duncan | Peso ligero

Virna Jandiroba (#3) vs Tabatha Ricci (#7) | Peso paja

Abdul Rakhman Yakhyaev vs Brendson Ribeiro | Peso semipesado

Ethyn Ewing vs Rafael Estevam | Peso gallo

Tommy McMillen vs Manolo Zecchini | Peso pluma

Jose Delano vs Robert Ruchala vs Robert Ruchala | Peso pluma

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