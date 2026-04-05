¡Sigue sin poder ganar! América deja escapar la victoria ante un diezmado Santos

André Jardine tuvo un doloroso empate, luego de perder a Erick Sánchez por lesión en el primer tiempo

Se complica la temporada para el América. El cuadro azulcrema dejó escapar una valiosa victoria tras el empate de 1-1 con Santos en el Estadio TSM, en duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde además de no poder sacar los tres puntos, perdió a Erick Sánchez por lesión en la primera mitad.

El partido comenzó con una mayor posesión de la pelota por parte de las Águilas, pero sin generar gran peligro. Con el paso de los minutos, los locales comenzaron a hacerse con el balón, al grado de mostrarse más cómodos y con una idea más clara para generar peligro por los costados.

Cuando los de Coapa se animaron a atacar, con Erick Sánchez en una jugada individual, el mediocampista mexicano sintió un malestar en la rodilla. Algo que parecía no tener mayor relevancia al regresar al terreno de juego minutos después; sin embargo, la preocupación invadió al banquillo de André Jardine, luego de ver al Chiquito tirarse al suelo de nueva cuenta, tras salvar a los suyos al sacar el balón de la línea, y tener que abandonar el compromiso para no correr un mayor riesgo.

En dicha acción, tras un pase largo a profundidad, Lucas di Yorio peleó por la pelota, contactándola con un globo para ganarle a Rodolfo Cota. El esférico pudo cruzar la línea de gol, pero Sánchez se convirtió en el héroe al rechazar la pelota con un cabezazo al minuto 14. Dos minutos después, de nueva cuenta los Laguneros volvieron a tocar la puerta, ahora con una nueva participación de Di Yorio, luego de prolongar la trayectoria de la número cinco hacia el frente, donde Ezequiel Bullaude se quedó con él para sacar un disparo que se fue apenas por un costado de la portería.

Preocupación en Torreón por Aldo López tras protocolo de conmoción

Las alertas se encendieron aún más en la cancha al minuto 36, tras un duro choque de cabezas entre Miguel Vázquez del América y Aldo López de Santos, siendo éste último el que se llevó la peor parte, ya que cayó descompuesto en el suelo y casi noqueado por el golpe. Los médicos de uno y otro equipo entraron a la cancha a revisar a los jugadores y recibir el protocolo de conmoción, tras unos minutos fuera de la cancha ambos futbolistas volvieron a la cancha.

Para la mala fortuna de López, volvió a sentir un fuerte dolor en la cabeza, por lo que se tiró al césped de nueva cuenta para ser atendido. Al no sentirse bien, se decidió hacer el cambio, sacando al joven de 25 años en el carrito de las emergencias para ser trasladado a un hospital y recibir una mejor atención.

¿América infringe en el reglamento al hacer seis cambios?

Debido a que se activó el protocolo de conmoción, el reglamento se modificó durante el partido, ya que ambos conjuntos tuvieron la opción de hacer un cambio extra. Si bien Santos solo hizo cinco modificaciones, Las Águilas aprovecharon esta regla para hacer un movimiento de más. Sin embargo, de poco le sirvió, ya que no encontró la anotación que le diera la victoria.

Después de las malas noticias, los goles llegaron en el complemento. No sin antes haber una expulsión para los locales, luego de que Kevin Picón hiciera una dura entrada a Rodrigo Dourado, que en un principio le valió una amarilla, pero el VAR intervino para impartir justicia y mostrarle la roja al defensa al 78′.

Dos minutos después de la expulsión del hombre de los Guerreros, el América generó presión en el área rival, al grado de encontrar la anotación al 80′. Después de un centro por el costado de la izquierda, Isaías Violante dejó viva la pelota dentro del área, donde la zaga coahuilense rechazó el esférico, el cual le cayó en los pies a Alexis Gutiérrez, quien sacó un cañonazo para vencer a Carlos Acevedo, quien estaba siendo el hombre del partido.

Con la ventaja numérica y el marcador a su favor, Santos respondió rápidamente al aprovechar un error de Vinicius Lima. En una salida de los Albiverdes y un mal control en la delantera, el mediocampista brasileño del conjunto de Coapa retrocedió la número cinco, pero sin dársela a un compañero. Algo que fue bien aprovechado por Cristian Dájome con su velocidad, meterse al área y sacar un potente tiro a la base del primer poste para poner el 1-1 definitivo al 82′.

Con este resultado el América se encuentra en puestos de Liguilla (6°) con 18 puntos, en gran parte por las derrotas de Atlas y Tigres; mientras que los Laguneros se mantienen en el sótano de la tabla general con solo nueve unidades.

Resumen Santos vs América: resultado, goles y estadísticas.

¡Se termina el partido! MIN 99 | Santos 1-1 América: Se acabó el partido, el América no pudo ante un diezmado Santos Laguna y deja escapar la victoria en Torreón MIN 98 | Santos 1-1 América: Se acaba el tiempo, el América presiona y arrincona a Santos, pero no logra penetrar la meta con el gol que le dé la victoria MIN 95 | Santos 1-1 América: ¡Se salvan los Guerreros! Brian Rodríguez recibió la pelota por el costado de la izquierda, controló de gran manera y sacó un disparo cruzado, pero se fue por un costado ¡Huuuuuuuuy! MIN 92 | Santos 1-1 América: Isaías Violante mandó un centro a segundo poste, que parecía colarse a la base del segundo poste de Acevedo, pero Balanta rechazó la pelota de manera dramática Amonestación en Santos MIN 91 | Santos 1-1 América: Kevin Balanta bajó a Brian Rodríguez y ve la cartulina amarilla MIN 90 | Santos 1-1 América: El cuarto árbitro señala que se jugarán nueve minutos más, cuando Israel Reyes sacó un potente disparo de larga distancia que se fue apenas por encima de la meta de Acevedo Se le acaba el tiempo al América MIN 89 | Santos 1-1 América: Se juega los minutos finales del partido y el América, con un hombre de más, se le acaba el tiempo, por lo que comienza a apretar las salidas de los rivales Se salva Santos Laguna MIN 86 | Santos 1-1 América: Nuevo centro del América a segundo poste, Ramón Juárez recentró de cabeza y Carlos Acevedo sacó un manotazo salvador en el primer poste; el balón le quedó a Vinicius Lima y mandó a volar la pelota ¡GOOOOOL DE SANTOS! MIN 82 | Santos 1-1 América: Los Guerreros sorprenden a los Azulcremas, tras un regalo de Rodrigo Dourado, Dájome se quedó con la pelota y cuando entró al área sacó un potente disparo a primer poste para vencer a Rodolfo Cota… regalito de Las Águilas. ¡GOOOOOL DEL AMÉRICA! MIN 80 | Santos 0-1 América: Después de un centro por el costado de la izquierda, Isaías Violante recentró el balón y tras un rechazo de la defensa, Alexis Gutiérrez se encontró con el balón y lo mandó a guardar al fondo de las redes con un cañonazo Cambios en Santos MIN 80 | Santos 1-1 América: Salen Francisco Villalba y Lucas di Yorio e ingresan Diego Medina y Cristian Dájome Cambios en América MIN 79 | Santos 1-1 América: Salen Rodrigo Dourado, Kevin Álvarez y Alejandro Zendejas e ingresan Jonathan dos Santos, Aarón Mejía e Isaías Violante El VAR imparte justicia MIN 75 | Santos 0-0 América: El árbitro Fernando Hernández va al VAR a revisar la acción y cambia su decisión y la amarilla de Picón se convierte en roja. Santos Laguna cerrará el partido con un hombre más Amonestación en Santos MIN 75 | Santos 0-0 América: Kevin Picón recibe la tarjeta amarilla por una fuerte entrada a Rodrigo Dourado Gran jugada del América y Acevedo vuelve a brillar MIN 70 | Santos 0-0 América: Las Águilas tejieron una gran jugada por el costado de la izquierda, que terminó con un centro por dicho lado de Raphael Veiga. Alejandro Zendejas llegó al esférico, pero no pudo hacer un buen contacto, machucando el balón con el pasto. Por lo que Acevedo no tuvo problemas para quedarse con el esférico en las manos Cambio en Santos MIN 69 | Santos 0-0 América: Sale Ezequiel Bullaude e ingresa Ramiro Sordo Cambio en América MIN 67 | Santos 0-0 América: Sale José Zúñiga e ingresó Patricio Salas MIN 65 | Santos 0-0 América: Kevin Álvarez se comió a Diego Armando Maradona, salió entre dos rivales y mandó un centro al área, pero la zaga de Santos rechazó la pelota con una palomita ¡CERCAAAA! MIN 63 | Santos 0-0 América: Francisco Villalba hizo una gran acción individual por el costado de la derecha y en la línea final mandó un centro al corazón del área, donde Tahiel Jiménez se elevó para rematar la pelota sin marca alguna, pero su disparo se fue muy desviado de la meta de Rodolfo Cota… ¡Se salvó el América! ¡Acevedo salvador! MIN 59 | Santos 0-0 América: Las Águilas se vienen arriba en la segunda mitad y vuelven a generar peligro, ahora con una pared dentro del área, donde Vinicius Lima sacó un potente disparo, pero Carlos Acevedo sacó el balón con las puiernas para evitar la caída de su marco ¡Huuuuuuy! MIN 57 | Santos 0-0 América: Lucas di Yorio se durmió en el área, después de mandar una pelota al área desde el mediocampo, el ariete argentino pensó que estaba en posición adelantada y dejó pasar la pelota, que apenas se fue por un costado de la meta de Cota. De haber hecho algo por el esférico pudo hacer daño el cuadro lagunero Se vuelve salvar Santos MIN 56 | Santos 0-0 América: Después del tiro de esquina, Ramón Juárez conectó la pelota con la cabeza, prolongando la trayectoria de la pelota a segundo poste, donde ya no pudo cerrar cómodamente Alejandro Zendejas ¡Atajadón de Carlos Acevedo! MIN 55 | Santos 0-0 América: Brian Rodríguez vuelve a ser el más peligroso del América, al meterse entre dos defensores y sacar un potente disparo, pero Acevedo se lanzó y sacó un manotazo salvador para mandar el esférico a tiro de esquina Amonestación para Santos MIN 52 | Santos 0-0 América: Lucas di Yorio es pintado de amarillo, luego de llegar tarde en la disputa del balón, pisando a Rodrigo Dourado. Por lo que fue amonestado el delantero argentino El América sufre en los primeros minutos del complemento MIN 50 | Santos 0-0 América: Después de cinco minutos, los Guerreros empujan para hacerle daño a Las Águilas, que con complicaciones frenan a Lucas di Yorio ¡Gran jugada de Brian Rodríguez! MIN 49 | Santos 0-0 América: El delantero uruguayo se quitó la marca del rival tras picar la pelota, pero al momento de sacar el centro por el costado de la izquierda, le puso mucha fuerza y dejó escapar una acción importante para Las Águilas MIN 47 | Santos 0-0 América: Javier Güemez se encuentra la pelota en tres-cuartos de cancha y se anima a sacar un disparo de larga distancia, pero su oportunidad se fue por encima de la meta de Rodolfo Cota ¡Se reanudan las acciones! MIN 45 | Santos 0-0 América: En estos momentos vuelve a rodar la pelota en el Estadio Corona y ya se juega la segunda mitad entre Guerreros y Águilas Preocupación por Aldo López en Torreón El jugador de Santos Laguna, Aldo López, tuvo que salir del campó tras sufrir un duro choque de cabezas en el partido frente al América. Después de regresar a jugar, volvió a sentirse mal, por lo que tuvo que salir en el carrito de las emergencias y después ser trasladado a un hospital para recibir una mejor atención. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ… Aldo López sale en camilla tras duro choque | Imago 7 ¡Nos vamos al descanso! MIN 45+9 | Santos 0-0 América: Se termina la primera mitad del partido, sigue sin llegar el gol en el Estadio Corona y la preocupación se ha vuelto el protagonista por las lesiones de Erick Sánchez y Aldo López MIN 45+6 | Santos 0-0 América: Las Águilas intentaron armar un gran contragolpe, pero Kevin Álvarez no llegó a tiempo para controlar el esférico e ingresar al área, debido a que la defensa lagunera tuvo un gran regreso. MIN 45+5 | Santos 0-0 América: Después de una falta del América por el costado de la izquierda, Santos cobró un tiro libre, pero Rodolfo Cota rechazó la pelota con los puños MIN 45 +3 | Santos 0-0 América: El balón se disputa en el mediocampo, con Santos teniendo un mayor control del mismo MIN 45 | Santos 0-0 América: El cuarto árbitro señala que se jugarán nueve minutos más en el primer tiempo del duelo en el Estadio Corona Amonestación en Santos MIN 45 | Santos 0-0 América: El árbitro Fernando Hernández también amonesta a Javier Güemez, ya que también reclamó las decisiones del silbante Amonestación en el América MIN 44 | Santos 0-0 América: El director técnico de Las Águilas, André Jardine, se lleva la cartulina amarilla por constantes reclamos al árbitro del encuentrto Cambio en Santos MIN 43 | Santos 0-0 América: Sale Aldo López tras el fuerte golpe en la cabeza e ingresa Tahiel Jiménez Aldo López no puede seguir… Y se va directo al hospital MIN 41 | Santos 0-0 América: Después de regresar al terreno de juego, el hombre de Santos volvió a tirarse al césped para ser atendido y abandona la cancha en el carrito de las emergencias, por lo que no podrá seguir en la cancha. El futbolista fue trasladado al hospital para recibir más pruebas médicas y estar en observación MIN 40 | Santos 0-0 América: Se reanudan las acciones, con los dos hombres sobre el terreno de juego Preocupación en la cancha por choque de cabezas MIN 36 | Santos 0-0 América: En estos momentos se detienen las acciones por un duro choque de cabezas entre Aldo López y Miguel Vázquez, siendo el primero de ellos el que más preocupa por caer descompuesto y prácticamente noqueado en el suelo. El cuerpo médico de ambos clubes se encuentran atendiendo a los jugadores. MIN 35 | Santos 0-0 América: Restan 10 minutos para el medio tiempo y no hay acciones de peligro. Bajan las revoluciones en el partido MIN 32 | Santos 0-0 América: Tanto Santos como el América han bajado las revoluciones en el encuentro, por lo que ha dejado de haber acciones de peligro en el Estadio Corona de Torreón MIN 30 | Santos 0-0 América: Llegamos a la primera media hora de juego y sigue sin llegar el gol al Estadio Corona, pero los locales han tenido las acciones más peligrosas en el compromiso de esta noche MIN 25 | Santos 0-0 América: Las Águilas quieren hacer daño tras un tiro de esquina, que en dos ocasiones hubo un remate de cabeza por parte de los emplumados. Las acciones se detienen por un momento por un golpe en la cabeza sobre Miguel Vázquez, quien presentó un pequeño corte en la ceja izquierda MIN 23 | Santos 0-0 América: Kevin Álvarez intentó hacer daño por el costado de la derecha, pero no pudo superar la defensa lagunera ¡Se vuelve a salvar el América! MIN 20 | Santos 0-0 América: Los Guerreros atacaron por el costado de la derecha y tras un centro a segundo poste, Israel Reyes se barrió para evitar que la número cinco llegara a su destino y lo mandó por encima de su propia puerta MIN 19 | Santos 0-0 América: Las Águilas buscan responder los embates de Santos con un disparo de larga distancia, pero se va por un costado de la meta de Acevedo Santos vuelve a tocar la puerta MIN 16 | Santos 0-0 América: Lucas di Yorio peinó la pelota en el medio campo, prolongando la trayectoria del balón hacia el frente, donde Bullaude le ganó la espalda al defensa y ante la salida de Cota sacó un disparo que se fue apenas por un costado de la meta americanista Cambio en el América… sale Chiquito Sánchez por lesión MIN 15 | Santos 0-0 América: Malas noticias para el cuadro de Coapa, después de la acción en ataque y salvar a su equipo, Erick Sánchez volvió a tirarse al campo, por lo que se decidió hacer el cambio para evitar que pasara algo mayor. Más problemas para Las Águilas y el Tricolor ¡Se salva el América! MIN 14 | Santos 0-0 América: Santos Laguna atacó por el costado de la izquierda y por poco sorprende a Rodolfo Cota con un globito, pero Erick Sánchez, quien regresó a la cancha, sacó el esférico de la línea con un cabezazo ¡Se encienden las alarmas en el América! MIN 13 | Santos 0-0 América: Después de la jugada del mediocampista del América, Sánchez se tiro al suelo para ser atendido por parte del cuerpo médico del club. Preocupación para André Jardine y la selección mexicana MIN 11 | Santos 0-0 América: Chiquito Sánchez intentó penetrar la zaga de los Guerreros con un par de rebotes, pero antes de ingresar al área le robaron el esférico. MIN 08 | Santos 0-0 América: Las Águilas intentan hacer daño por los costados con algunos envíos al área, pero Carlos Acevedo, que parecía que se pasaba de largo, se quedó con el esférico con las dos manos. MIN 07 | Santos 0-0 América: Brian Rodríguez buscó encarar por el costado de la derecha, pero Kevin Picón le gana la posesión para arrebatarle el esférico MIN 06 | Santos 0-0 América: Los Guerreros no logran pasar de la media cancha con el balón controlado, por lo que tienen que recular y jugar con su portero para recomponer el camino MIN 04 | Santos 0-0 América: Los Azulcremas mantienen la posesión de la pelota y algunos aficionados de Las Águilas comienzan a corear algunos olés cuando tocan la pelota frente a los Guerreros MIN 01 | Santos 0-0 América: Las Águilas tocan la pelota hacia el fondo con Rodolfo Cota y busca salir jugando, sin embargo en cada error se llevan el abucheo de la gente MIN 00 | Santos 0-0 América: Las Águilas inician el partido atacando de izquierda a derecha y Santos hace lo propio de derecha a izquierda ¡Arrancaaaa el partido en Torreón! MIN 00 | Santos 0-0 América: En estos momentos Fernando Hernández da el silbatazo inicial y ya se juega el partido entre Santos Laguna y América, por la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX ¡Todo listo para el partido! Es cuestión de minutos para que arranque el partido en la Comarca Lagunera, ya los jugadores se encuentran en la cancha para llevar a cabo el protocolo de la Liga MX ¡Se prepara el América para el partido! En medio de chiflidos y uno que otro abucheo de la afición de Santos, el América ya se encuentra calentando en el terreno de juego, preparándose de la mejor manera para el duelo de esta noche en el Estadio Corona ¡Lluvia en Torreón! En estos momentos los futbolistas se encuentran calentando en la cancha del Estadio Corona, preparándose para el silbatazo inicial del compromiso de la fecha 13 del Clausura 2026; sin embargo, la lluvia comienza a hacerse presente en el inmueble, un factor que le podría dar más emoción al compromiso de esta noche Henry Martín no jugará ante Santos El viernes se dio a conocer que Las Águilas no podrán contar con el delantero Henry Martín, luego de sufrir una nueva lesión, por lo que fue una baja de última hora para el conjunto de André Jardine, por lo que el técnico brasileño perderá de nueva cuenta al hombre histórico dentro del equipo. Henry Martín no viaja a Torreón | Imago7 ¿A qué hora juega Santos vs América hoy 4 de abril de 2026? El duelo entre Santos y América en el Estadio Corona está pactado para llevarse a cabo el sábado 4 de abril, en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. Alineaciones para el Santos vs América de este sábado 4 de abril Santos: Carlos Acevedo; Efraín Orona, Emmanuel Echeverría, Kevin Picón, Kevin Balanta; Aldo López, Javier Güemez, Ezequiel Bullaude, Francisco Villalba, Nelson Cedillo; Lucas di Yorio. América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vásquez; Alejandro Zendejas, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Erick Sánchez; Brian Rodríguez, José Zúñiga. ¿Quién transmite en vivo el Santos vs América y dónde ver por TV y online? Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre Laguneros y capitalinos, debes seguir la transmisión de TUDN y ESPN; también lo puedes a hacer a través de la plataforma de streaming de ViX+, solo ten en cuenta que se debe tener una sesión creada y una suscripción de pago. ¡Bienvenidos! Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre Santos Laguna y América en el Estadio Corona, en duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde Las Águilas buscan reencontrarse con la victoria tras caer en la última fecha ante los Pumas en una edición más del Clásico Capitalino. Por su parte, los Guerreros llegan a este compromiso después de sumar su segundo triunfo en el certamen, por lo que quieren aprovechar el envión anímico en el torneo para seguir sumando puntos en el certamen.

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