Tolima y Santa Fe se dan un festín de goles: las claves del empate en Ibagué

El Estadio Manuel Murillo Toro fue testigo de este compromiso válido por la jornada 10 del fútbol colombiano.

Tolima Vs Santa Fe, fecha 10 / Vizzor Image.

Independiente Santa Fe visitó este sábado al Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. En un compromiso lleno de goles el ‘Vinotinto y Oro’ y el ‘León’ igualaron 2-2, en juego adeudado por la jornada 10 de la Liga BetPlay 2026-I. Ambos tendrán compromisos internacionales la semana que viene.

Durmiendo los laureles a Santa Fe le marcaron el primer gol en la noche cálida en Ibagué. En un cambio de frente que se le pasó a todos los defensas de la visita, Junior Hernández vio a Jersson González, al exjugador del cuadro bogotano le rebotó la esférica, un pequeño toque suficiente para bañar a Weimar Asprilla y poner el 1-0 en tan solo 5 minutos.

¿Qué pasó con Mateo Puerta?

Sobre el minuto 14 en medio de una discusión entre Pablo Repetto y Mateo Puerta, el uruguayo le preguntó al defensa, ¿Hago el cambio?, a lo que le respondió el lateral que sí. Segundo después calentó rápidamente Jeison Angulo; el ex-Águilas Dorada salió llorando y se fue directamente a los camerinos del Estadio Manuel Murillo Toro, llorando que es lo peor.

Hugo Rodallega, inoxidable

Mientras el banquillo ‘Cardenal’ vivió unos momentos de tensión por lo sucedido entre Repetto y Puerta, un gol llegó para apaciguar los ánimos. El capitán inició una jugada en la mitad de la cancha, puso a correr Omar Frasica, el número 8 la controló y vio habilitado a Hugo Rodallega, el delantero la empalmó de ‘media-volea’ y derrotó a Neto Volpi al 19′. Partidazo en Ibagué en esos instantes, era de toma y dame con goles incluidos.

Merecidamente se iba arriba el ‘León’

Santa Fe entendió que con los balones cruzados al área de Neto Volpi le estaba haciendo daño al Tolima. Y se volvieron a juntar los que le dieron el empate a la visita. Frasica se la tocó a Rodallega, Hugo remató a la portería rival, el guardameta brasilero dio rebote y entre los jugadores del local apareció Omar, el jugador marcado con la camiseta número 8 remató en solitario para el 1-2 parcial. Después de la revisión del VAR se vio claramente que el extremo santafereño estaba habilitado por 4 profesionales del Tolima y el ‘Cardenal’ se iba arriba en el marcador.

Apareció el ’10’ local

Después de un segundo tiempo en el que su mayoría fue tranquilo para Santa Fe, en el que quiso aguantar el resultado, apareció ‘Tatay’ Torres para poner en igualdad de condiciones el compromiso. El ’10’ quien había brillado por su ausencia, en el minuto 75 aprovechó una pelota en el borde del área, remató y fue imposible de controlar por parte de Weimer Asprilla.

Polémica infaltable

Pablo Repetto le quiso dar descanso y rodaje a algunas piezas claves, pensando enfáticamente en el partido que se le viene el próximo jueves 9 de marzo, en el que el ‘Primer Campeón’ recibirá a Peñarol en El Campín, por la fecha 1 de la Copa Libertadores.

Alexis Zapata había iniciado la jugada en mitad de cancha, el ’10’ se la brindó a Mosquera, pero en el camino la tocó ‘Tatay’ Torres, la esférica terminó finalmente en los pies de Nahuel Bustos, el argentino habilitó a Edwin Mosquera, ‘Shirra’ envió un balón al centro del área de Volpi, Alexis remató de pierna izquierda. Pero cuando todos festejaban el VAR anuló la acción por fuera de juego del ex-Talleres antes de enviar el pase al extremo. Finalmente fue empate 2-2 en Ibagué.

Resumen Deportes Tolima vs Independiente Santa Fe: resultado, goles y estadísticas de la Liga BetPlay 2026-I

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