Cruz Azul deja escapar puntos clave y le abre el camino a Chivas de cara a la Liguilla del Clausura 2026

Robert Kenedy le dio la victoria a los Tuzos de visita gracias a un doblete ante la escuadra de Nicolás Larcamón

Cruz Azul cayó ante Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc con marcador de 1-2 y deja la mesa puesta para que Chivas se mantenga como líder del Clausura 2026, en un golpe directo a sus aspiraciones en la parte alta de la tabla. La Máquina no logró sostener el ritmo del partido y terminó pagando caro sus errores, en un duelo donde generó oportunidades, pero careció de contundencia en los momentos clave.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los celestes, ya que Pachuca se adelantó desde los primeros minutos con un gol de Robert Kenedy, lo que obligó a Cruz Azul a reaccionar de inmediato. El equipo local tomó el control del balón y generó peligro constante, especialmente con disparos de media distancia y llegadas por las bandas.

La respuesta llegó antes del descanso con el empate de Christian Ebere, quien definió dentro del área para devolverle vida al conjunto cementero. Con el 1-1, Cruz Azul se fue al medio tiempo con la sensación de poder darle la vuelta al marcador, luego de mostrar mayor iniciativa ofensiva.

Para la segunda parte, el equipo celeste mantuvo la presión, pero volvió a encontrarse con la falta de precisión frente al arco. A pesar de remates al poste, intentos de Nicolás Ibáñez y disparos de Paradela, Cruz Azul no logró concretar sus oportunidades, dejando el partido abierto ante un rival que supo esperar su momento.

Ese momento llegó al minuto 58, cuando Kenedy apareció nuevamente con un potente disparo desde fuera del área para marcar el 2-1 definitivo, en una jugada que reflejó la eficacia de Pachuca frente a un Cruz Azul que no supo defender ese tipo de acciones. A partir de ahí, los visitantes manejaron el resultado y resistieron los intentos finales de la Máquina.

Cruz Azul intentó rescatar el empate en los minutos finales, pero se encontró con una defensa bien plantada y con la falta de claridad en el último toque, incluso con un remate de Nicolás Ibáñez en tiempo agregado que fue contenido sobre la línea. La desesperación se hizo evidente en el cierre del partido.

Con esta derrota, Cruz Azul deja escapar puntos importantes y, de momento, le facilita el panorama para que Chivas continúe como líder del torneo, en una jornada que puede marcar el rumbo de la parte alta de la clasificación.

Resumen Cruz Azul vs Pachuca: resultado, goles y estadísticas

Clausura 2026: horario del partido Cruz Azul vs Pachuca, hoy 4 de abril de 2026 Cruz Azul y Pachuca medirán fuerzas este sábado 4 de abril en actividad de la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un encuentro que se jugará en el Estadio Cuauhtémoc y cuyo silbatazo inicial está programado para las 19:05 horas. Liga MX: alineaciones confirmadas del Cruz Azul vs Pachuca para la jornada 13, al momento Cruz Azul podría presenta algunas modificaciones en su once bajo la dirección de Nicolás Larcamón luego de la Fecha FIFA. Así forman este sábado ambas escuadras: Cruz Azul: Andrés Gudiño, Willer Ditta, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Ángel Márquez, Amaury García, Luka Romero, Carlos Rodríguez, José Paradela, Nicolás Ibáñez, Osinachi Ebere. Pachuca: Carlos Moreno, Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos, Brian García, Carlos Sánchez, Víctor Guzmán, Christian Rivera, Elías Montiel, Oussama Idrissi, José Rondón, Robert Nunes. ¿Dónde ver en vivo el Cruz Azul vs Pachuca? Canales de TV y transmisión streaming El duelo entre Cruz Azul y Pachuca, válido por la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, tendrá varias opciones de transmisión en México. El encuentro podrá seguirse por Canal 5 en televisión abierta, por TUDN en sistema de paga y mediante ViX en streaming. Además, Claro Sports ofrecerá la cobertura online con el minuto a minuto, junto con toda la información relevante antes, durante y después del partido. Antecedentes del Cruz Azul vs Pachuca y últimos resultados en la Liga MX El historial reciente muestra compromisos cerrados y con pocos goles, lo que anticipa un duelo competitivo en esta jornada 13. No obstante también podría ser un partido abierto como en fue el caso en el Apertura 2024. Estos son los últimos resultados: Pachuca 0-1 Cruz Azul | Jornada 8 | Apertura 2025

Cruz Azul 2-1 Pachuca | Jornada 6 | Clausura 2025

Pachuca 2-4 Cruz Azul | Jornada 10 | Apertura 2024

Cruz Azul 0-1 Pachuca | Jornada 1 | Clausura 2024

Pachuca 1-0 Cruz Azul | Jornada 5 | Apertura 2023 Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026? De cara al partido entre Cruz Azul y Pachuca, los momios de caliente.mx colocan a La Máquina como el equipo con mayores probabilidades de triunfo. El conjunto celeste aparece con una cuota de -118 para quedarse con la victoria, mientras que el empate está fijado en +285. En el caso de los Tuzos, su triunfo paga +280, un dato que marca una ventaja ligera para Cruz Azul en la previa. Aunque se espera un choque parejo, las cifras ponen al cuadro cementero como el favorito para sumar los tres puntos.

Te puede interesar