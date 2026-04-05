¡A un paso de Liguilla! León encadena su segunda victoria ante un Atlas desconectado

El León pudo imponer condiciones y llevó la victoria en casa

Los Esmerakdas se ponen a un punto de la Fiesta Grande | Claro Sports

León confirmó su reacción y firmó una victoria de peso, al imponerse 2-0 al Atlas en la jornada 13 del Clausura 2026, un resultado que le permite llegar a 16 puntos y colocarse a solo una unidad del octavo lugar, ocupado por América. La Fiera, que tuvo un arranque complicado en el torneo, enlazó su segundo triunfo consecutivo y volvió a meterse en la pelea por la Liguilla, mientras que los rojinegros dejaron escapar una oportunidad importante y ya suman cuatro partidos sin ganar, aunque todavía se mantienen con 18 unidades en zona de clasificación.

El encuentro en el Nou Camp arrancó con mucha fricción y poco espacio para jugar. Fernando Beltrán fue amonestado apenas al minuto 5 en una muestra del tono intenso del inicio, y poco después León avisó con un intento de Juan Domínguez al 8’, que se marchó desviado. Atlas respondió al 11’ con una llegada de Eduardo Aguirre, aunque sin dirección, y cuando parecía que el partido seguía trabado, La Fiera encontró el golpe que cambió la noche. Al minuto 13, Díber Cambindo culminó un contragolpe con una definición en el centro del área para marcar el 1-0, una ventaja que le dio calma al conjunto local y obligó a los rojinegros a adelantar líneas.

Con el marcador en contra, Atlas trató de reaccionar con disparos de media distancia y jugadas a balón parado. Diego González buscó el empate al 15’, pero su zurdazo se fue por arriba, mientras León estuvo cerca del segundo al 20’, primero con un disparo bloqueado de Iván Moreno y luego con una oportunidad clara de Rodrigo Echeverría, que mandó su remate por encima. Los Zorros insistieron y generaron su momento más peligroso al 31’, cuando Óscar García apareció con una atajada abajo para sostener la ventaja esmeralda tras el remate de Manuel Capasso. Atlas también lo intentó en un córner al 33’, pero sin precisión, y su panorama se derrumbó al 39’, cuando Jorge Rodríguez vio la tarjeta roja, dejando a su equipo con diez antes del descanso.

La segunda mitad comenzó con una disputa cerrada en medio campo, con pocas llegadas y mucha pelea por la posesión. Atlas intentó mantenerse con vida, pero incluso cuando buscó salir largo al 62’, una acción de Eduardo Aguirre fue invalidada por fuera de lugar. León, con superioridad numérica, controló mejor los tiempos y empezó a acercarse con más frecuencia al arco rival. Al 72’, Stiven Barreiro ganó por arriba en un tiro de esquina, aunque su cabezazo salió desviado, y tres minutos después Camilo Vargas evitó el segundo tras contener junto al poste un disparo de Emilio Rodríguez, luego de una buena asistencia de Ismael Díaz.

En el cierre, León no dejó de empujar. Rodrigo Echeverría probó desde fuera del área al 81’, pero Vargas volvió a quedarse con la pelota. Ya en tiempo de compensación, Daniel Arcila apareció por el sector izquierdo del área para definir con una vaselina precisa sobre su compatriota en la portería rojinegra, marcando el 2-0 definitivo.

El silbatazo final premió la eficacia y el orden de La Fiera, que supo pegar temprano, resistir cuando Atlas quiso responder y aprovechar la expulsión rojinegra para sostener una victoria que alimenta su ilusión de entrar a la Liguilla. Del otro lado, Atlas firmó una derrota costosa, porque además de extender su mala racha, dejó escapar puntos en un momento clave del campeonato, aunque por ahora se mantiene dentro de los puestos de clasificación.

Resumen León vs Atlas: resultado, goles y estadísticas

Clausura 2026: horario del partido León vs Atlas, hoy 4 de abril de 2026 El partido entre León y Atlas se juega este sábado 4 de abril de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio León, dentro de la jornada 13 del Clausura 2026. Liga MX: alineaciones del León vs Atlas para la jornada 13, al momento León: Oscar García, Valentín Gauthier Pereira, Iván Moreno, Rodrigo Echeverría, Jaine Barreiro, José Rodríguez, Fernando Beltrán, Salvador Reyes, Juan Domínguez, Javier Vallejo, Diber Cambindo Atlas: Camilo Vargas, Gaddi Aguirre, Paulo Ramírez, Rodrigo Schlegel, Jorge Rodríguez, Manuel Capasso, Diego González, Aldo Rocha, Arturo González, Sergio Hernández, Eduardo Aguirre ¿Dónde ver en vivo el León vs Atlas? Canales de TV y transmisión streaming La transmisión en vivo del León vs Atlas será por FOX en televisión y por FOX One en streaming. Antecedentes del León vs Atlas y últimos resultados en la Liga MX En sus más recientes enfrentamientos de Liga MX, León y Atlas han sostenido una serie cerrada, aunque los Esmeraldas han logrado resultados importantes en esta rivalidad reciente. Estos son los últimos cinco duelos de liga entre ambos clubes: 22.10.25 | Atlas 2-0 Club León.

18.01.25 | Atlas 1-2 Club León.

23.10.24 | Club León 0-0 Atlas.

18.02.24 | Atlas 0-1 Club León.

24.10.23 | Club León 1-1 Atlas. La lectura del historial reciente deja una eliminatoria pareja, pero con matices. Atlas ganó el cruce más reciente, 2-0 en octubre de 2025, aunque León se llevó dos de los cuatro anteriores y solo perdió uno en esa muestra. Eso anticipa un partido apretado, con pocas diferencias y con la localía como un factor que puede pesar. Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026? Según caliente.mx, León parte como ligero favorito para ganar el partido. Los momios publicados para el resultado final en tiempo regular colocan a León en +124, al empate en +240 y a Atlas en +215. La diferencia no es amplia, pero sí marca una ventaja inicial para el cuadro local, sobre todo por jugar en casa. Con ese panorama, el pronóstico apunta a un duelo muy cerrado, pero con una leve inclinación hacia León. Atlas llega en mejor momento colectivo, pero la necesidad de la Fiera, su reciente triunfo y el respaldo de la localía explican por qué aparece por delante en los momios. Si el partido responde a la tendencia reciente, se espera un choque de margen corto, con un gol o una jugada puntual como posible diferencia. ¡Bienvenidos al minuto a minuto del León vs Atlas, jornada 13 Liga MX 2026! León llega a este partido con la presión encima, pero también con algo de oxígeno. La Fiera viene de vencer 2-1 al Atlético San Luis, resultado con el que cortó una racha de tres derrotas consecutivas y se mantuvo con vida en la pelea por meterse a la fase final del Clausura 2026. Jugar en casa vuelve este duelo una oportunidad clave para un equipo que necesita sumar de a tres en la recta final del torneo. Atlas, en cambio, arriba con un panorama más estable y con mejores sensaciones colectivas. Los rojinegros vienen de empatar 0-0 ante Querétaro y, aunque no reencontraron la victoria, siguen en la pelea por asegurar su lugar en la Liguilla gracias a una campaña más regular que la de su rival. El equipo de Diego Cocca encara esta visita con margen, pero sin espacio para relajarse, porque cualquier tropiezo puede comprometer su posición en la tabla.

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