Cuatro hechos por los que el fútbol de Guatemala fue noticia en el mundo

Curiosidades que se dieron durante el Clausura 2026.

Centrone, Mejía, Vuletich y Achuapa, protagonistas. (Fotos: Facebook)

La fase regular e inicio de los playoffs del fútbol grande de Guatemala han sido testigo o más bien protagonistas de una serie de sucesos realmente poco comunes que se fueron dando, y que son totalmente atípicos. Durante el desarrollo del Torneo Clausura 2026, que está en disputa, se dieron cuatro curiosidades que ya sin dignas de destacar por la forma en que se sucedieron y que hacen distintiva a la cuestión.

A falta de los partidos revancha por los cuartos de final, y por ende con la posibilidad de que continúen sucediéndose perlas y curiosidades, compartimos cuatro hechos por los que Guatemala fue noticia.

La contratación de Vuletich

Agustín Vuletich fue el último fichaje de Comunicaciones | @CremasOficial

Para ponernos rápidamente en contexto y entender la peculiaridad del tema hay que saber que el delantero llevaba un año y dos meses sin jugar a nivel oficial. Tras el partido del 25 de enero de 2025 en el Uta Arad de la primera división de Rumania, no volvió a pisar un campo en forma oficial hasta el pasado sábado 11 de abril con Comunicaciones, partido en el que curiosamente entró y a los cuatro minutos anotó un gol, el de la victoria frente a Aurora.

¡Lesión de los dos porteros en 23 minutos!

Óscar Mejía se convirtió en guardameta por un día | Facebook Cobán Imperial

Lo que ocurrió con Cobán Imperial en la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 es de esas historias que parecen imposibles… hasta que pasan. En apenas 23 minutos de partido ante Achuapa, el equipo cobanero se quedó sin sus dos porteros por lesión y tuvo que improvisar una solución de emergencia que rápidamente recorrió el mundo: un delantero bajo los tres palos. Óscar Mejía tomó la responsabilidad y el equipo, para sorpresa, pudo ganar el partido 3-1.

Renuncia a horas del partido

Centrone y su cuerpo técnico renunciaron antes del partido. (Facebook Guastatoya)

Pablo Centrone decidió presentar su renuncia indeclinable a la dirección técnica de Guastatoya, el mismo día que el equipo debía jugar el partido de ida por los cuartos de final del torneo como local frente a Municipal. La noticia tomó por sorpresa a propios y ajenos, ya que no es para nada común una situación así en dicho contexto, más aún cuando venía de salvar al equipo del descenso, y darse el gusto de jugar los playoffs.

Nueve derrotas al hilo y descenso

El elenco ‘cebollero’ y una racha inédita. (Achuapa Facebook)

El Deportivo Achuapa, semifinalista del Apertura, que había iniciado el Clausura en los primeros lugares, entró en un pozo de derrotas impresionante que le terminó costando la categoría: fueron nueve caídas seguidas, registro inédito en Guatemala, que lo pagó de la peor manera.

Las nueve derrotas de Achuapa

1° de marzo: Achuapa 0-1 Cobán Imperial

4 de marzo: Antigua 1-0 Achuapa

8 de marzo: Comunicaciones 4-0 Achuapa

15 de marzo: Achuapa 1-2 Marquense

18 de marzo: Mixco 1-0 Achuapa

21 de marzo: Achuapa 0-2 Mictlán

29 de marzo: Aurora 1-0 Achuapa

2 de abril: Achuapa 1-2 Municipal

6 de abril: Guastatoya 3-1 Achuapa

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