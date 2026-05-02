Posibles alineaciones de Comunicaciones vs Antigua, por un lugar en semifinales

Así formarían ambos equipos de cara a la revancha.

Posibles formaciones Comunicaciones vs Antigua (Antigua Facebook)

Este sábado 2 de mayo en el estadio Cementos Progreso, Comunicaciones será local recibiendo al último bicampeón del fútbol de Guatemala, en juego válido por los cuartos de final -vuelta- del Torneo Clausura 2026. Un partido que bien podría haberse dado en una definición que se llevará todas las miradas, y al que llega con algo de ventaja el equipo visitante, tras imponerse 3-2 en el Pensativo.

Si bien el elenco de Mauricio Tapia logró imponerse en la ida, la serie está totalmente abierta y todo puede pasar. Por delante, el sueño ‘crema’, de poder avanzar a una semifinal de torneo luego de dos años y por qué no ilusionarse con más, y por el otro la esperanza del elenco aguacatero que buscará lo que ningún club pudo más allá de los dos grandes: ser tricampeón consecutivo y para ello, debe imponerse.

El caso es que ambos entrenadores están trabajando en estas horas previas al juego de vuelta en idear las mejores formaciones, y si bien hay que esperar a que se haga oficial, ya podemos dar una suerte de pantallazo de lo que podrían ser las respectivas escalaciones titulares que buscarán un lugar en las semifinales del Clausura 2026.

Formaciones Comunicaciones vs Antigua

Comunicaciones: Fredy Pérez; Elsar Martín, José Pinto, Erick González, Ernesto Monreal; Karel Espino, Stheven Robles, Dairon Reyes, Lynner García; Omar Duarte y Janpol Morales. DT: Fantasma Figueroa.

Antigua GFC: Luis Morán; Alexander Robinson, Enzo Fernández, Juan Carbonell, José Ardón; Oscar Santis, José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo; Agustín Maziero y Andris Herrera. DT: Mauricio Tapia.

¿Cómo son los partidos de ida y vuelta del Torneo Clausura de Guatemala?

Los encuentros de ida se disputaron entre miércoles y jueves. El 29 de abril, Cobán Imperial superó a Mixco, mientras que Antigua GFC hizo lo propio frente a Comunicaciones. Ambos partidos abriieron la ronda eliminatoria.

El jueves 30 de abril continuó la actividad con otros dos compromisos. Marquense igualó contra Xelajú MC, y Guastatoya no pudo frente a Municipal en condición de local cayendo por la mínima.

Los partidos de vuelta están programados para el fin de semana. El sábado 2 de mayo, Mixco recibirá a Cobán Imperial a las 15:00 horas, y Comunicaciones hará lo propio frente a Antigua GFC a las 18:00.

La jornada se cerrará el domingo 3 de mayo con dos encuentros clave. Municipal enfrentará a Guastatoya a las 16:30 horas, mientras que Xelajú MC será local ante Marquense a las 19:00, en partidos que definirán a los semifinalistas.

¿Cómo se definirán las series en caso de empate?

El formato de competencia establece que cada serie se definirá por el marcador global. En caso de igualdad en goles, avanzará el equipo mejor ubicado en la fase regular, sin necesidad de tiempos extra ni penales.

Con este panorama, los cuartos de final del Clausura 2026 prometen una fase intensa, donde cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por el título del fútbol guatemalteco.

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