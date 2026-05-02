Bolsa del Kentucky Derby 2026: ¿Cuánto dinero gana el campeón y qué otros premios se reparten?

El Kentucky Derby 2026 repartirá una bolsa millonaria entre los primeros cinco lugares en Churchill Downs.

El venezolano, sin complicaciones llegando a la meta | Reuters

El Kentucky Derby 2026 llega con una bolsa de 5 millones de dólares y con un reparto económico que no solo alcanza al caballo ganador, sino también a los primeros cinco lugares de la carrera. La edición de este año se correrá en Churchill Downs, sede tradicional de la competencia, como parte del calendario de carreras de pura sangre en Estados Unidos.

La prueba mantiene su lugar entre los eventos con mayor premio económico en Norteamérica. De acuerdo con la información del evento, solo la Breeders’ Cup Classic supera al Kentucky Derby en bolsa dentro de las carreras de caballos pura sangre de la región.

El monto a repartir representa una diferencia con los primeros años de la carrera, cuando la bolsa era de 3,050 dólares en 1875. Para 2026, el ganador se llevará la mayor parte del premio, aunque esa cantidad se divide entre propietarios, entrenador y jockey.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el Kentucky Derby 2026?

El Kentucky Derby 2026 se correrá el sábado 2 de mayo en Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. La carrera está programada con hora aproximada de salida a las 6:57 p.m. ET, es decir, 4:57 p.m., tiempo del centro de México.

La jornada en el hipódromo comenzará varias horas antes. Churchill Downs informó que las puertas abrirán a las 9:00 a.m. ET y que la primera carrera del día iniciará a las 11:00 a.m. ET, como parte del programa previo al Derby.

¿De cuánto es la millonaria bolsa del Kentucky Derbi 2026 y qué cantidad gana el campeón?

La bolsa total del Kentucky Derby 2026 será de 5 millones de dólares. De esa cantidad, el caballo que cruce primero la meta recibirá 3.1 millones de dólares, monto que corresponde a la mayor parte del premio.

Sin embargo, esa cifra no queda completa para una sola persona. De forma habitual, el 80 por ciento del premio del ganador corresponde a los propietarios del caballo, mientras que el entrenador y el jockey reciben 10 por ciento cada uno.

Con ese reparto, el jockey ganador obtendría 310 mil dólares. A esa cantidad se le descuentan pagos habituales, como el 25 por ciento para su agente y el 5 por ciento para el valet, por lo que el ingreso estimado quedaría en 217 mil dólares antes de impuestos.

¿Cuáles son los otros premios que se reparten en la carrera de caballos de Kentucky?

El Kentucky Derby no entrega premio únicamente al ganador. La bolsa se distribuye entre los cinco primeros lugares de la carrera, con pagos definidos para cada posición.

El segundo lugar recibirá 1 millón de dólares, mientras que el tercer puesto obtendrá 500 mil dólares. El cuarto sitio será premiado con 250 mil dólares y el quinto con 150 mil dólares.

En el caso de los jockeys, quienes terminen por debajo del tercer lugar recibirán una cuota mínima de 500 dólares por montar. Para los jinetes que acaben segundo y tercero, el pago suele calcularse sobre el premio obtenido por sus caballos: 5 por ciento para cada uno, lo que equivale a 50 mil y 25 mil dólares, respectivamente, antes de los descuentos correspondientes.

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