Kentucky Derby 2026, en vivo: fecha, horario, lista de caballos, predicciones y pronósticos

Publicado por Héctor Lázzeri

Toda la información de la edición 152 de La Carrera de las Rosas, que se correrá el primer sábado del mes de mayo en Churchill Downs

¿Cuándo es el Kentucky Derby 2026?
¿Cuándo es el Kentucky Derby 2026? | Michael Reaves/Getty Images via AFP

Los dos minutos más emocionantes del deporte se corren este fin de semana. El sábado 2 de mayo es el día del Derby de Kentucky, la edición 152 de La Carrera de las Rosas, en la primera joya de la Triple Corona de la hípica en los Estados Unidos.

En 2025, Sovereignty y el venezolano Junior Alvarado se llevaron un Kentucky Derby bajo la lluvia, superando a Journalism y Baeza para ponerse el arreglo de rosas en el círculo de ganadores en Churchill Downs.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el Kentucky Derby 2026?

La edición 152 de La Carrera de las Rosas se corre, como cada año, en el hipódromo de Churchill Downs en Louisville, Kentucky. El Derby de Kentucky está programado para el sábado 2 de mayo, con la carrera iniciando a las 18:57 horas tiempo local, 16:57 de la CDMX.

De Renegade a Golden Tempo: lista completa de caballos para el Kentucky Derby

Un total de 20 caballos participarán en la edición 152 del Derby de Kentucky. Tras el sorteo, así quedan las posiciones de salida, con el favorito Renegade en el primer cajón de salida y dos bajas, Silent Tactic y Fulleffort.

PuestoCaballoJockey
1RenegadeIrad Ortiz Jr.
2AlbusManny Franco
3IntrepidoHector Barrios
4Litmus TestMartin Garcia
5Right to PartyChris Elliott
6CommandmentLuis Saez
7Danon BourbonAtsuya Nishimura
8So HappyMike Smith
9The PumaJavier Castellano
10Wonder DeanRyusei Sakai
11IncrediboltJamie Torres
12Chief WallabeeJunior Alvarado
13Silent Tactic | NO PARTICIPARÁ
14PotenteJuan Hernandez
15Emerging MarketFlavien Prat
16PavlovianEdwin Maldonado
17Six SpeedBrian Hernandez Jr.
18Further AdoJohn Velazquez
19Golden TempoJose Ortiz
20Fulleffort | NO PARTICIPARÁ
21Great WhiteAlex Achard
22OcelliJoseph D. Ramos

Predicciones y pronósticos: ¿Qué caballos son favoritos para ganar el Kentucky Derby 2026?

El favorito es Renegade (4-1), el ganador del Arkansas Derby, pero el sorteo le dejó en el primer cajón, que no da un ganador desde 1986, con Ferdinand. La historia además está en contra del ganador en Arkansas, ya que solo tres repitieron en Kentucky, el último siendo el que terminó la sequía de la Triple Corona, American Pharoah. Le siguen entre los favoritos So Happy (6-1), The Puma y Further Ado (ambos con 7-1). Así están los momios en Churchill Downs, consultados el jueves.

  1. Renegade (5-1)
  2. Albus (51-1)
  3. Intrepido (59-1)
  4. Litmus Test (37-1)
  5. Right to Party (29-1)
  6. Commandment (7-1)
  7. Danon Bourbon (14-1)
  8. So Happy (6-1)
  9. The Puma (7-1)
  10. Wonder Dean (20-1)
  11. Incredibolt (37-1)
  12. Chief Wallabee (12-1)
  13. Silent Tactic (38-1) | NO PARTICIPARÁ
  14. Potente (26-1)
  15. Emerging Market (12-1)
  16. Pavlovian (49-1)
  17. Six Speed (45-1)
  18. Further Ado (7-1)
  19. Golden Tempo (45-1)
  20. Fulleffort (20-1) | NO PARTICIPARÁ
  21. Great White (41-1)
  22. Ocelli (50-1)
Kentucky Derby 2026: posiciones y momios
Kentucky Derby 2026: posiciones y momios | ANDY LYONS / Getty Images via AFP

¿De cuánto es la bolsa Kentucky Derby 2026? Esta es la cantidad de dinero a repartirse

Los premios de la carrera más famosa del mundo de la hípica serán de $5 millones de dólares. Estos son los premios para el Top 5:

  • Primer lugar: $3.1 millones de dólares
  • Segundo lugar: 1 millón
  • Tercer lugar: $500,000 dólares
  • Cuarto lugar: $250,000 dólares
  • Quinto lugar: $150,000 dólares

¿Quién transmite en vivo el Kentucky Derby 2026 y dónde ver por TV y online?

En México, el Kentucky Derby lo podrás seguir por ESPN y Disney+. En Estados Unidos, la transmisión va por NBC.

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