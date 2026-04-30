Kentucky Derby 2026, en vivo: fecha, horario, lista de caballos, predicciones y pronósticos

Toda la información de la edición 152 de La Carrera de las Rosas, que se correrá el primer sábado del mes de mayo en Churchill Downs

¿Cuándo es el Kentucky Derby 2026? | Michael Reaves/Getty Images via AFP

Los dos minutos más emocionantes del deporte se corren este fin de semana. El sábado 2 de mayo es el día del Derby de Kentucky, la edición 152 de La Carrera de las Rosas, en la primera joya de la Triple Corona de la hípica en los Estados Unidos.

En 2025, Sovereignty y el venezolano Junior Alvarado se llevaron un Kentucky Derby bajo la lluvia, superando a Journalism y Baeza para ponerse el arreglo de rosas en el círculo de ganadores en Churchill Downs.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el Kentucky Derby 2026?

La edición 152 de La Carrera de las Rosas se corre, como cada año, en el hipódromo de Churchill Downs en Louisville, Kentucky. El Derby de Kentucky está programado para el sábado 2 de mayo, con la carrera iniciando a las 18:57 horas tiempo local, 16:57 de la CDMX.

De Renegade a Golden Tempo: lista completa de caballos para el Kentucky Derby

Un total de 20 caballos participarán en la edición 152 del Derby de Kentucky. Tras el sorteo, así quedan las posiciones de salida, con el favorito Renegade en el primer cajón de salida y dos bajas, Silent Tactic y Fulleffort.

Puesto Caballo Jockey 1 Renegade Irad Ortiz Jr. 2 Albus Manny Franco 3 Intrepido Hector Barrios 4 Litmus Test Martin Garcia 5 Right to Party Chris Elliott 6 Commandment Luis Saez 7 Danon Bourbon Atsuya Nishimura 8 So Happy Mike Smith 9 The Puma Javier Castellano 10 Wonder Dean Ryusei Sakai 11 Incredibolt Jamie Torres 12 Chief Wallabee Junior Alvarado 13 Silent Tactic | NO PARTICIPARÁ 14 Potente Juan Hernandez 15 Emerging Market Flavien Prat 16 Pavlovian Edwin Maldonado 17 Six Speed Brian Hernandez Jr. 18 Further Ado John Velazquez 19 Golden Tempo Jose Ortiz 20 Fulleffort | NO PARTICIPARÁ 21 Great White Alex Achard 22 Ocelli Joseph D. Ramos

Predicciones y pronósticos: ¿Qué caballos son favoritos para ganar el Kentucky Derby 2026?

El favorito es Renegade (4-1), el ganador del Arkansas Derby, pero el sorteo le dejó en el primer cajón, que no da un ganador desde 1986, con Ferdinand. La historia además está en contra del ganador en Arkansas, ya que solo tres repitieron en Kentucky, el último siendo el que terminó la sequía de la Triple Corona, American Pharoah. Le siguen entre los favoritos So Happy (6-1), The Puma y Further Ado (ambos con 7-1). Así están los momios en Churchill Downs, consultados el jueves.

Renegade (5-1) Albus (51-1) Intrepido (59-1) Litmus Test (37-1) Right to Party (29-1) Commandment (7-1) Danon Bourbon (14-1) So Happy (6-1) The Puma (7-1) Wonder Dean (20-1) Incredibolt (37-1) Chief Wallabee (12-1) Silent Tactic (38-1) | NO PARTICIPARÁ Potente (26-1) Emerging Market (12-1) Pavlovian (49-1) Six Speed (45-1) Further Ado (7-1) Golden Tempo (45-1) Fulleffort (20-1) | NO PARTICIPARÁ Great White (41-1) Ocelli (50-1)

Kentucky Derby 2026: posiciones y momios | ANDY LYONS / Getty Images via AFP

¿De cuánto es la bolsa Kentucky Derby 2026? Esta es la cantidad de dinero a repartirse

Los premios de la carrera más famosa del mundo de la hípica serán de $5 millones de dólares. Estos son los premios para el Top 5:

Primer lugar: $3.1 millones de dólares

Segundo lugar: 1 millón

Tercer lugar: $500,000 dólares

Cuarto lugar: $250,000 dólares

Quinto lugar: $150,000 dólares

¿Quién transmite en vivo el Kentucky Derby 2026 y dónde ver por TV y online?

En México, el Kentucky Derby lo podrás seguir por ESPN y Disney+. En Estados Unidos, la transmisión va por NBC.

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