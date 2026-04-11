Jugando Claro, en vivo | Viernes 10 de abril

En Jugando Claro tenemos entrevista exclusiva con Santiago Baños

Santiago Baños habla en exclusiva en Jugando Claro sobre el momento que vive el América previo a uno de los partidos más importantes del torneo. El presidente azulcrema aborda los temas clave del equipo, desde el rendimiento reciente hasta lo que viene en la Liga MX, en una entrevista donde no evade ningún tema. Uno de los puntos centrales es el futuro de André Jardine. En medio de cuestionamientos y presión por los resultados, Baños responde sobre la continuidad del técnico y deja ver cómo se está evaluando el proyecto en este cierre de torneo.

De cara al América vs Cruz Azul, el análisis se vuelve inevitable. El Clásico Joven llega en la jornada 14 con implicaciones directas en la tabla y en la lucha por la Liguilla, en un momento donde el equipo azulcrema necesita reafirmar su nivel ante un rival que también busca consolidarse.

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