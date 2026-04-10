América vs Cruz Azul: anuncian Park & Ride ante poca disponibilidad de estacionamiento en el Azteca

El Estadio Azteca implementará un operativo especial de movilidad para el Clásico Joven, con cierres viales y sin espacios adicionales de estacionamiento disponibles

El Estadio Azteca recibe de nuevo a la Liga MX | REUTERS/Luis Cortes

El Estadio Azteca dio a conocer las medidas operativas para el partido entre América y Cruz Azul, correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026, en donde destacó la falta de espacios adicionales de estacionamiento, lo que obligará a los aficionados a considerar alternativas para su llegada al inmueble.

A través de un comunicado, se informó que no se habilitarán más lugares de estacionamiento más allá de los que fueron adquiridos previamente mediante la plataforma oficial. Esto se da en medio de una alta demanda por asistir al Clásico Joven, uno de los partidos con mayor convocatoria en el fútbol mexicano.

El tema del estacionamiento generó conversación desde días previos, luego de que la boletera pusiera a la venta los accesos con un costo superior a los mil pesos. El precio de 1,139.20 pesos provocó reacciones entre aficionados, quienes cuestionaron el valor en comparación con otros eventos deportivos en el país.

Pese a ello, los espacios disponibles se agotaron en cuestión de horas, por lo que quienes no alcanzaron lugar deberán optar por otras opciones de movilidad. La situación anticipa una logística distinta para el ingreso al estadio en uno de los partidos más esperados de la jornada.

América vs Cruz Azul: horario y dónde ver el Clásico Joven

El Clásico Joven se disputará este sábado 11 de abril en el Estadio Azteca a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, como parte de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

La transmisión del encuentro estará disponible a través de TUDN y la plataforma ViX. Además, en Claro Sports podrás seguir todos los detalles mediante el minuto a minuto con la cobertura completa del partido.

En lo deportivo, ambos equipos llegan tras una semana con actividad tanto en Liga MX como en Concachampions, donde ambas escuadras quedaron a deber, lo que añade un elemento adicional al enfrentamiento en el Estadio Azteca.

¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Cruz Azul?

Los boletos para el encuentro se encuentran disponibles a través de la plataforma fanki.com.mx, con precios que varían según la zona del estadio y que reflejan la alta demanda del Clásico Joven.

600 Norte | desde 683.52

500 Norte | desde 683.52

400 Norte | desde 683.52

400 Lateral | desde 1,025.28

300 Preferente | desde 1,594.88

100 Sur | desde 2,050.56

300 Lateral A | desde 2,278.40

100 Plus | desde 2,278.40

Palcos Club | desde 3,645.44

Terraza | desde 5,696

Premium B | desde 6,835.20

Premium A | desde 7,974.40

Premium A Chairman’s Club | desde 9,113.60

Más allá de los precios de acceso al partido, el costo del estacionamiento fue uno de los puntos que más llamó la atención en la previa, tanto por su valor como por la rapidez con la que se agotaron los lugares disponibles.

Operativo vial y alternativas de acceso al estadio

Como parte del dispositivo implementado para este encuentro, se aplicarán cierres viales en las inmediaciones del Estadio Azteca, por lo que se recomendó a los asistentes planificar su traslado con anticipación y considerar el uso de transporte público.

Además, se anunció la implementación de un sistema Park & Ride, cuyo funcionamiento será detallado por las autoridades en las horas previas al partido. Este servicio busca facilitar el acceso al estadio ante la limitación de espacios de estacionamiento.

Estas medidas forman parte de los ajustes operativos rumbo a la Copa del Mundo de 2026, en donde el Estadio Azteca será una de las sedes principales, por lo que este tipo de eventos sirven como prueba para la logística que se aplicará durante el torneo internacional.

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