Deportivo Pasto vs Deportes Tolima, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima por la fecha 16 del FPC.

Deportivo Pasto vs Deportes Tolima, en vivo | Claro Sports

Decimosexta jornada del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Deportivo Pasto hace las veces de local en el Estadio Departamental Libertad para recibir al Deportes Tolima. Dos equipos que están en la parte alta de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Resultado al momento: Deportivo Pasto – Deportes Tolima | Jornada 16 Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Horario del partido Deportivo Pasto vs Deportes Tolima, hoy 10 de abril

El duelo entre equipos que están ya casi clasificados a las fases finales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, dará inicio a partir de las 8:05 de la noche. En México, el balón rodará desde las 7:05 de la noche.

Alineaciones del Deportivo Pasto vs Deportes Tolima para la Fecha 16, al momento

Pasto: Iago Herrerín; Mateo Garavito, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Johan Caicedo, Enrique Serje, Yéiler Góez; Jonathan Perlaza, Mayer Gil y Andrey Estupiñán. D.T.: Jonathan Risueño.

Iago Herrerín; Mateo Garavito, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Johan Caicedo, Enrique Serje, Yéiler Góez; Jonathan Perlaza, Mayer Gil y Andrey Estupiñán. Tolima: Luis Marquínez; Jherson Mosquera, Yordan Osorio, Juan José Mera, Shean Barbosa; Cristian Trujillo, Juan Joven, Jersson González, Yoimar Moreno; Neifer Sánchez y Michael Martínez. D.T.: Lucas González.

¿Quién transmite en vivo el Deportivo Pasto vs Deportes Tolima y dónde mirar en TV y streaming?

El partido que se llevará a cabo en el la capital nariñense podrá sintonizarse por la pantalla Win + Fútbol. Así mismo, la plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Deportivo Pasto vs Deportes Tolima, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

12.07.2025 | Pasto 3-2 Tolima.

27.01.2025 | Tolima 2-0 Pasto.

02.10.2024 | Pasto 1-1 Tolima.

27.07.2024 | Tolima 2-1 Pasto.

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