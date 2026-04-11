¡Por el bicampeoanto! Santiago González y Ryan Seggerman avanzan a la final en dobles del Mexico City Open

El tenista mexicano y su compañero enfrentarán a los ganadores del duelo entre Lammons con Withrow y Trhac con Hidalgo

González va por el bicampeonato en dobles del Challenger de CDMX | Claro Sports

El tenista mexicano, Santiago González, peleará por el bicampeonato en la final de dobles del Mexico City Open 2026, luego de vencer junto al estadounidense Ryan Seggerman a la dupla conformada por Thijmen Loof y Daniel Milavsky con parciales de 6-4 y 6-1, en un duelo que duró 50 minutos.

Aunque González y su compañero perdieron el primer juego rápidamente, fueron mostrando superioridad con el pasar de los minutos en la cancha de arcilla del Centro Deportivo Chapultepec. Pues igualaron las acciones y aprovecharon un servicio perdido de sus rivales para tomar la ventaja en el marcador.

Incluso llegaron a ponerse dos encuentros arriba al estar 4-2 en el primer set; sin embargo, por un momento se les complicó la noche con el regreso de Loof y Milavsky, quienes presionaron en el cierre, pero que poco pudieron hacer ante la química entre Santi y Seggerman.

Para el segundo set, el dominio fue mucho más claro. Ganaron el primer juego pese a que fue reñido de principio a fin, peleando por el break point tras un intenso combate con 40-40 en el marcador. González lideró su dupla con algunos reveces sobre la red, lo que ayudó para ponerse adelante 4-0.

Loof y Milavsky parecían despertar en este episodio, al ganar su primer juego, pero volvieron a verse superados por el mexicano y el estadounidense en la pista de arcilla para definir el segundo set 6-1. Lo que generó la ovación y el aplauso de la afición mexicana que se hizo presente en Chapultepec para apoyar al nacido en Córdoba, Veracruz.

Con esta victoria, Santiago González y Ryan Seggerman esperan a sus rivales, los cuales saldrán de la otra llave de semifinales, en el partido de Nathaniel Lammons y Jackson Withrow contra Daniel Hidalgo y Patrick Trhac.

El tenista mexicano buscará el bicampeonato en la modalidad de dobles en el Mexico City Open, luego de conquistar la final de la edición 2025, pero con Austin Krajicek como mano derecha. Curiosamente, en ese partido vencieron a su actual compañero y a Trhac.

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