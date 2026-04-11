La selección femenil cumple con los pronósticos y golea a Islas Vírgenes en Zacatecas

Resultado agridulce para Pedro López. La goleada se fraguó en el primer tiempo, pero en el segundo lapso el Tri no encontró la contundencia necesaria. María Sánchez brilló con cuatro tantos

María Sánchez brilló con cuatro tantos | Imago7

Las dos caras de la moneda fueron las que vivió la selección mexicana femenil en su duelo de este día ante Islas Vírgenes. El representativo nacional dominó a placer las acciones ante el conjunto caribeño, al grado de darle forma a un contundente 8-0 en los primeros 45 minutos; sin embargo, las fallas en el último toque hicieron acto de presencia en el segundo lapso, dejando un sabor agridulce en el terreno de juego. Al final, un 9-0 definitivo dejó la mesa servida para poder buscar la calificación a la siguiente ronda de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2027, el próximo sábado ante Puerto Rico.

A los 5 minutos, María Sánchez abrió el marcador con un gol que sorprendió a la portera de Islas Vírgenes, Jenna Rehm, tras un pase por la izquierda. Esta anotación representó el inicio de lo que sería una goleada contundente. A los 9 minutos, Charlyn Corral sumó el segundo gol con un cabezazo preciso que dejó sin opciones a Rehm, quien luchó para evitar el tanto, pero no pudo hacer nada ante el remate de la mexicana.

¡María Sánchez termina una jugada perfecta! pic.twitter.com/WOUalrjMes — Concacaf W (@ConcacafW) April 11, 2026

El equipo mexicano no cedió en su dominio y, al minuto 18, María Sánchez volvió a aparecer con un gol similar al anterior, esta vez por la banda de la derecha. Eludió a la defensa y disparó al poste derecho para colocar el 3-0.

El ritmo del partido se mantuvo alto y el Tri continuó con la ofensiva. A los 24 minutos, un penalti a favor de México permitió a Charlyn Corral ejecutar y marcar su gol. Este penalti fue resultado de una falta cometida sobre Rebeca Bernal, lo que permitió ampliar la ventaja. El marcador seguía aumentando rápidamente, y cerca de la media hora de juego, Kimberly Rodríguez se unió a la fiesta con un potente cabezazo que venció a Rehm y puso el 5-0.

Para el 33′, María Sánchez completó su ‘hat-trick’. Tras una serie de rebotes en el área, la jugadora mexicana aprovechó la oportunidad para anotar el sexto gol del partido. Apenas minutos después, a los 39′, Scarlett Camberos agregó otro tanto con un remate preciso que pasó por el interior del poste derecho y puso el 7-0.

Cuando todo parecía que la ofensiva comenzaba a reservar energías para el segundo tiempo, apareció Sánchez en el corazón del área para cerrar pase por la banda de la izquierda con potente remate, poner el cuarto a su favor y el octavo en el electrónico.

El segundo tiempo comenzó sin cambios en el dominio del equipo mexicano. Sin embargo, Islas Vírgenes mostró una leve resistencia con intervenciones destacadas de su arquera Rehm. Aaliyah Farmer y Rebeca Bernal mandaron sus remates al poste derecho. Nicole Pérez sacó zapatazo de larga distancia que Rehm, con las uñas logró desviar; y Myra Delgadillo, tras un desvío de la meta no logró hacer un buen contacto a metros de la línea de gol.

No fue sino hasta el minuto 81 que la valla isleña fue derribada. Kiana Palacios, tras un primer intento de remate en el área, después de un desvío de Rehm, logró impactar de derecha para por fin poner el noveno y definitivo gol en el partido.

Con este resultado, México dio un paso contundente en su camino a la Copa del Mundo 2027, asegurando los tres puntos, aunque con detalles que trabajar en su ofensiva.

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