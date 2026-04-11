Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 14, goles y posiciones del fútbol mexicano

Esta jornada se disputan varios encuentros clave que podrían comenzar a definir el camino de algunas escuadras a la Fiesta Grande

Jugadores de Puebla y Léon en el partido que abríó la jornada 14 | Imago7

La Liga MX continúa y ya cerca de su recta final con varios equipos intentando asegurar su lugar en la Liguilla. En la jornada 14 se disputan varios encuentros clave que podrían comenzar a definir el camino de algunas escuadras a la Fiesta Grande.

Javier Gandolfi logró su tercera victoria consecutiva como técnico de León, logrando un 1-0 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc en la jornada 14 del Clausura 2026. El conjunto visitante rompió el empate en el segundo tiempo, logrando mantener la ventaja hasta el final del partido. Esta victoria coloca a León en puestos de Liguilla, destacando la capacidad del equipo para encontrar la respuesta en el momento clave.

Resultados de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX

Viernes 10 de abril

Puebla 0-1 León | CRÓNICA

Juárez vs Tijuana | EN VIVO

Sábado 11 de abril

Querétaro vs Necaxa | 17:00 horas

Tigres vs Guadalajara | 17:00 horas

Atlas vs Monterrey | 19:00 horas

Pachuca vs Santos | 19:00 horas

América vs Cruz Azul | 21:05 horas

Domingo 12 de abril

Pumas vs Mazatlán | 12:00 horas

Toluca vs Atlético de San Luis | 19:00 horas

Posiciones Liga MX: así queda la tabla del Clausura 2026

Hasta el momento, las Chivas se mantienen en la cima de la tabla general con 31 puntos, seguido por Cruz Azul con 27 unidades. Mientras que en el fondo, se encuentran el Querétaro, Mazatlán y Santos.

Chivas | 31 puntos Cruz Azul | 27 puntos Toluca | 26 puntos Pachuca | 25 puntos Pumas | 24 puntos León | 19 puntos Club América | 18 puntos Atlas | 18 puntos Tigres | 17 puntos Necaxa | 16 puntos Tijuana | 15 puntos Juárez | 15 puntos Monterrey | 14 puntos San Luis | 14 puntos Puebla | 13 puntos Querétaro | 11 puntos Mazatlán | 11 puntos Santos Laguna | 9 puntos

Liguilla Clausura 2026, al momento: ¿Qué equipos están clasificados y eliminados hoy?

A falta de cuatro jornadas para el final, ningún equipo ha asegurado aún su clasificación de manera oficial. Sin embargo, Chivas es el equipo que podría asegurar su lugar en las próximas jornadas si continúa con su buen ritmo de juego. Toluca y Cruz Azul, que se encuentran justo detrás, también siguen de cerca a las Chivas en la cima de la tabla.

¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026?

Luego de que la Hormiga González firmó un doblete ante Pumas se adueñó del liderato de goleo con 12 dianas. Por su parte, Joao Pedro, del Atlético de San Luis, llegó a 11 goles en la victoria frente a Monterrey.

Armando González | Chivas | 12 goles Joao Pedro | San Luis | 11 goles Paulinho | Toluca | 6 goles Diber Cambindo | León | 6 goles Kevin Castañeda | Tijuana | 6 goles José Paradela | Cruz Azul | 5 goles Salomón Rondón | Pachuca | 5 goles Juninho | Pumas | 5 goles Alfonso González | Atlas | 5 goles Javier Ruiz | Necaxa | 5 goles Uros Djurdevic | Monterrey | 5 goles Ezequiel Bullaude | Santos | 5 goles

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