Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 14, goles y posiciones del fútbol mexicano
Esta jornada se disputan varios encuentros clave que podrían comenzar a definir el camino de algunas escuadras a la Fiesta Grande
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La Liga MX continúa y ya cerca de su recta final con varios equipos intentando asegurar su lugar en la Liguilla. En la jornada 14 se disputan varios encuentros clave que podrían comenzar a definir el camino de algunas escuadras a la Fiesta Grande.
Javier Gandolfi logró su tercera victoria consecutiva como técnico de León, logrando un 1-0 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc en la jornada 14 del Clausura 2026. El conjunto visitante rompió el empate en el segundo tiempo, logrando mantener la ventaja hasta el final del partido. Esta victoria coloca a León en puestos de Liguilla, destacando la capacidad del equipo para encontrar la respuesta en el momento clave.
Resultados de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX
Viernes 10 de abril
Sábado 11 de abril
- Querétaro vs Necaxa | 17:00 horas
- Tigres vs Guadalajara | 17:00 horas
- Atlas vs Monterrey | 19:00 horas
- Pachuca vs Santos | 19:00 horas
- América vs Cruz Azul | 21:05 horas
Domingo 12 de abril
- Pumas vs Mazatlán | 12:00 horas
- Toluca vs Atlético de San Luis | 19:00 horas
Posiciones Liga MX: así queda la tabla del Clausura 2026
Hasta el momento, las Chivas se mantienen en la cima de la tabla general con 31 puntos, seguido por Cruz Azul con 27 unidades. Mientras que en el fondo, se encuentran el Querétaro, Mazatlán y Santos.
- Chivas | 31 puntos
- Cruz Azul | 27 puntos
- Toluca | 26 puntos
- Pachuca | 25 puntos
- Pumas | 24 puntos
- León | 19 puntos
- Club América | 18 puntos
- Atlas | 18 puntos
- Tigres | 17 puntos
- Necaxa | 16 puntos
- Tijuana | 15 puntos
- Juárez | 15 puntos
- Monterrey | 14 puntos
- San Luis | 14 puntos
- Puebla | 13 puntos
- Querétaro | 11 puntos
- Mazatlán | 11 puntos
- Santos Laguna | 9 puntos
Liguilla Clausura 2026, al momento: ¿Qué equipos están clasificados y eliminados hoy?
A falta de cuatro jornadas para el final, ningún equipo ha asegurado aún su clasificación de manera oficial. Sin embargo, Chivas es el equipo que podría asegurar su lugar en las próximas jornadas si continúa con su buen ritmo de juego. Toluca y Cruz Azul, que se encuentran justo detrás, también siguen de cerca a las Chivas en la cima de la tabla.
¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026?
Luego de que la Hormiga González firmó un doblete ante Pumas se adueñó del liderato de goleo con 12 dianas. Por su parte, Joao Pedro, del Atlético de San Luis, llegó a 11 goles en la victoria frente a Monterrey.
- Armando González | Chivas | 12 goles
- Joao Pedro | San Luis | 11 goles
- Paulinho | Toluca | 6 goles
- Diber Cambindo | León | 6 goles
- Kevin Castañeda | Tijuana | 6 goles
- José Paradela | Cruz Azul | 5 goles
- Salomón Rondón | Pachuca | 5 goles
- Juninho | Pumas | 5 goles
- Alfonso González | Atlas | 5 goles
- Javier Ruiz | Necaxa | 5 goles
- Uros Djurdevic | Monterrey | 5 goles
- Ezequiel Bullaude | Santos | 5 goles