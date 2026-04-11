Colombia hace valer su localía superando a Venezuela en Cali

Con goles de Leicy Santos y Gisela Robledo, Colombia venció a Venezuela por dos goles a uno en el Estadio Pascual Guerrero.

Colombia vence a Venezuela | Vizzor

Por la quinta jornada de la Liga de las Naciones Femenina, Colombia recibió en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali a Venezuela. Un partido que mueve fibras y que fácilmente puede llamarse el clásico regional en este deporte. Con goles de su número nueve y 10, las locales hicieron valer su condición y superaron a la ‘vinotinto’.

La Selección Colombia en el papel tenía todo el favoritismo. Eso sí, sin desconocer que sus rivales venían haciendo un proceso bastante evolutivo en el fútbol femenino. Rápidamente una presión alta colombiana dejo a Leicy Santos de cara al gol, pero la número 10 de la ‘tricolor’ no logró enviar el balón al fondo de la red. Tal cual como dice la frase “el que no los hace los ve hacer”, a los 10 minutos de juego, Venezuela levantó un tiro de esquina y Verónica Herrera puso el primero del partido.

Después del duro golpe para las dirigidas por Angelo Marsiglia, Colombia fue por todo. Las líneas subieron y la presión tras perdida se hizo más presente que nunca en pro de recuperar rápido el balón. Reflejo de ello, a los 22 minutos, Manuela Pavi metió un tremendo regate dentro del área rival y la defensora terminó cometiéndole una fuerte falta. Leicy Santos se hizo cargo de la pena maxíma y empató el partido.

Mucho fútbol y poca definición de Colombia ante Venezuela

Linda Caicedo se posicionó como la jugador más importante de Colombia en la primera mitad y para la parte complementaria también fue clave. Cada vez que el balón pasó por los pies de la número 18, la ‘tricolor’ fue peligrosa y estuvo al borde de la anotación. Manuela Pavi también fue una de las destacadas en la zona ofensiva.

Venezuela decidió replegarse por completo en la segunda mitad. El equipo vinotinto batallo en la zona medular, pero poco y nada genero en ataque. Con todo y eso, le hizo la vida imposible a unas jugadores locales que poco a poco se fueron consumiendo por la desesperación de no romper el empate en el marcador.

14 minutos antes del final del partido, Gisela Robledo, Daniela Montoya y Gabriela Rodríguez fueron ingresadas al campo. La número nueve, ex América de Cali e Independiente Santa Fe, luchó y batalló desde su ingresó hasta que al minuto 80 logró concretar un error de la defensa rival y poner el dos a uno final.

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