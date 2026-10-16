Peloteando, en vivo | Viernes 16 de octubre

Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, llega este viernes 16 de octubre con toda la información del fútbol y el deporte internacional

Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, llega este viernes 16 de octubre con toda la información del fútbol internacional. Analizaremos la participación de los mexicanos en la Europa League y Conference League, donde la falta de minutos y las dificultades para consolidarse en sus respectivos clubes encienden las alarmas rumbo a la Selección Mexicana de Rafael Márquez. ¿Qué tanto puede afectar esta situación al Tricolor? ¿Quiénes están aprovechando sus oportunidades en Europa? Revisaremos el panorama de los futbolistas nacionales y las posibles consecuencias para el combinado mexicano.

Además, arranca la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, con nueve enfrentamientos que prometen movimientos importantes en la clasificación. La actividad comienza este viernes con Necaxa vs Atlas, Tijuana vs Puebla y Atlante vs Pumas. Para el sábado destacan el Chivas vs Tigres, León vs América y Cruz Azul vs FC Juárez, además de Santos vs Querétaro y Toluca vs Atlético de San Luis. La jornada cerrará el domingo con Monterrey vs Pachuca. En Peloteando analizaremos los partidos más atractivos, los equipos que necesitan sumar puntos y las principales historias del fútbol mexicano.

El béisbol también tendrá un lugar especial en el programa, después de una de las grandes sorpresas de los Playoffs de las Grandes Ligas. Los Milwaukee Brewers eliminaron a Los Angeles Dodgers con una barrida de 4-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, acabaron con el sueño del tricampeonato angelino y consiguieron su boleto a la Serie Mundial después de 44 años de ausencia. Con una remontada de 6-4 en el cuarto juego, Milwaukee escribió un nuevo capítulo en su historia. Analizaremos las claves de la eliminación de los Dodgers y lo que viene para los Cerveceros en el Clásico de Otoño.