Solari aplaude avances en Pumas: “Cuando uno encuentra las formas, los resultados a la larga llegan”

El técnico resaltó la evolución ofensiva de jugadores como Juninho, Robert Morales, “Coco” y Pedro Vite, además de reconocer que el equipo todavía debe corregir aspectos defensivos

Esteban Solari destacó la evolución de Pumas después de la victoria ante Atlante y señaló que el resultado representa la confirmación del trabajo realizado durante las últimas jornadas. El técnico argentino explicó que el equipo ha encontrado una manera de competir que busca sostener más allá de los resultados.

“Contento porque como dije ya hace varios partidos y el partido pasado inclusive que no pudimos ganar, las formas son las que venimos buscando y cuando uno encuentra las formas después los resultados a veces a la corta, a veces a la larga llegan”, explicó Solari. El entrenador consideró que Pumas supo desarrollar el partido que había preparado y destacó que lo hizo pese a la ausencia de César ‘Chino’ Huerta.

El estratega también se refirió al rendimiento ofensivo que ha mostrado el equipo y sobre todo Juninho durante los últimos encuentros; una producción que Solari relacionó con la continuidad del trabajo y la participación de la escuadra.

“Estoy feliz con él que está encontrando el gol (Juninho), con Robert (Morales) que también le dio un pase de gol muy bueno, con Coco (Asalberto Carrasquilla) que la verdad que cuando empezamos este proceso no estaba en su mejor momento, venía una lesión muy importante y hoy por hoy lo vemos volver a rendir en un gran nivel”, comentó. Para Solari, también ha sido relevante que Pedro Vite y otros jugadores hayan alcanzado un nivel que permita aumentar las opciones ofensivas.

Sobre los aspectos que todavía deben corregirse, el técnico puso el foco en la defensa y en la concentración durante los minutos finales de los primeros tiempos. Explicó que ante Atlante su equipo recibió una cantidad considerable de centros, pero consiguió defender el área sin que esas acciones terminaran en una ocasión de gol clara.

“Hoy, por ejemplo, defendimos mejor el área que el último partido. Hoy nos tiraron 30 centros y no los podían convertir. Entonces, eso habla de que defendimos bien en un bloque bajo cuando nos tocó hacerlo”, señaló Solari. También reconoció que Pumas debe evitar recibir goles en los minutos añadidos antes del descanso, una situación que identificó como recurrente durante las últimas jornadas.

El entrenador habló además de la relación entre el funcionamiento colectivo y la capacidad individual de sus atacantes. Para Solari, la intención es que jugadores como Uriel Antuna, Morales y Carrasquilla reciban el balón en posiciones que les permitan aprovechar sus condiciones cerca del área rival.

“Una cosa es tener calidad y generarle muchas de gol a los delanteros y otra cosa es que esa calidad esté a 60 metros del arco rival. Entonces, si tú a la gente de calidad le pones más veces la pelota para que él tenga más opciones de gol”, explicó. El técnico consideró que algunas jugadas ofensivas recientes muestran que la idea trabajada durante los entrenamientos comienza a trasladarse a los partidos.

Solari también habló de su manera de vivir los encuentros y reconoció que la victoria ante Atlante tuvo un significado particular por la respuesta de los aficionados. “Hoy se dio todo y eso hace que uno termine con muchísima alegría, sabiendo que obviamente no es nada porque este campeonato se va a definir en las últimas fechas y tenemos un objetivo muy importante, pero sí, la verdad que está muy feliz por nosotros. Hoy vino mucha gente a vernos, se sintió en casa, se sintió fuerte el Goya, se sintió a toda la gente feliz, se sintió que nos empujaron para que sostengamos el resultado y lo pudimos hacer y entonces nos llena de orgullo”,

Finalmente, el técnico universitario pidió mantener la atención en los siguientes partidos porque el calendario tendrá poco margen de recuperación. Pumas enfrentará a Santos y posteriormente a Tigres, dos compromisos que Solari considera determinantes para el objetivo de alcanzar los cuartos de final. “Para lograr el objetivo que tenemos, que es clasificar a los playoff, tenemos que hacer un gran partido ahí, sumar puntos. Vamos a dar la vida para entrar a los playoffs”.