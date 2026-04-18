Jugando Claro, en vivo | Viernes 17 de abril

Sigue en vivo la mejor información del mundo deportivo en Claro Sports

El mejor programa de análisis de la Liga MX es Jugando Claro. El viernes 17 de abril tendremos la entrevista exclusiva con Antonio Mohamed, entrenador de Toluca hablando de todo lo que ha ocurrido en la temporada en el que buscan refrendar su corona en el fútbol mexicano, además habla en la previa al partido ante el América.

Sigue en vivo Jugando Claro, el espacio de Claro Sports donde cada noche analizamos lo más relevante del futbol a nivel nacional e internacional. Un programa con comentaristas que desmenuzan la jornada, revisan resultados, contextos, momentos clave y las historias que están marcando el mundo del balompié. Aquí encontrarás un análisis claro, directo y actualizado para entender lo más importante del día.

Te puede interesar: