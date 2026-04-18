Magic aplasta a Hornets y asegura su lugar en los Playoffs de la NBA

La figura del partido fue Paolo Banchero, quien lideró a Orlando con 25 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias

Banchero durante el tercer cuarto ante Hornets | Mike Watters-Imagn Images

El Orlando Magic firmó una actuación contundente al derrotar 121-90 a los Charlotte Hornets, resultado con el que aseguró su boleto a los Playoffs de la NBA donde se medirán al primer sembrado del Este, los Detroit Pistons. El equipo local impuso condiciones desde el inicio y nunca permitió reacción del rival, marcando diferencias claras en cada uno de los cuartos.

Desde el primer periodo, Orlando mostró su superioridad con un parcial de 38-16, dejando sin respuesta a unos Hornets que no lograron encontrar ritmo ofensivo. La ventaja se amplió antes del descanso, con un segundo cuarto de 30 puntos que prácticamente definió el rumbo del encuentro, ante un Charlotte que se fue al medio tiempo sin respuestas defensivas.

El equipo visitante intentó reaccionar tras el descanso, pero la ofensiva del Magic mantuvo el control del juego, igualando el tercer cuarto en puntos y administrando la ventaja en el último periodo. El marcador final de 121-90 reflejó la diferencia entre ambos equipos, con Orlando dominando en ambos lados de la cancha.

La figura del partido fue Paolo Banchero, quien lideró al Magic con 25 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, mostrando su capacidad para influir en distintos aspectos del juego. Del lado de los Hornets, LaMelo Ball destacó con 23 puntos y 5 asistencias, aunque su esfuerzo no fue suficiente para competir ante la intensidad del rival.

El respaldo colectivo también fue clave para Orlando. Franz Wagner aportó 18 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, mientras que Wendell Carter Jr. sumó 16 unidades con gran efectividad, consolidando un juego equilibrado en el equipo. El aporte desde distintos sectores permitió mantener el ritmo alto durante todo el partido.

En el perímetro y la defensa, Jalen Suggs contribuyó con 12 puntos y 6 asistencias, además de aportar intensidad en ambos lados de la cancha. Desmond Bane también sumó 13 puntos y 7 rebotes, reforzando el dominio del Magic en un duelo que controlaron de principio a fin.

Con este resultado, Orlando confirma su presencia en la postemporada y se perfila como un equipo en ascenso en la Conferencia Este, mientras que Charlotte cierra su participación con marca de 44-39. El Magic llega a los Playoffs con confianza y ritmo, respaldado por una actuación colectiva que ilusiona a su afición.

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