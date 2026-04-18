San Luis vs Pumas en vivo: ¡Listas las alineaciones del partido!

Los Pumas buscan mantener el buen momento por el que pasan y amarrar su pase a la Liguilla lo más pronto posible

San Luis vs Pumas, en vivo el partido de la Liga MX 2026 | Claro Sports

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre el Atlético de San Luis y los Pumas en el Estadio Alfonso Lastras, en duelo correspondiente a la jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Un duelo en el que ambos buscarán la victoria para seguir buscando sus objetivos dentro del certamen, ya que los Universitarios pelean en la parte alta de la tabla general y los potosinos tienen que sumar la mayor cantidad posible de unidades para aspirar por un lugar en la Liguilla.

Clausura 2026: horario del partido San Luis vs Pumas, hoy 17 de abril de 2026

El partido está pactado para llevarse a cabo este viernes 17 de abril en el Estadio Alfonso Lastras, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que ya entrada la noche se conocerá el resultado de este compromiso.

Liga MX: alineaciones confirmadas del San Luis vs Pumas para la jornada 15

San Luis: Andrés Sánchez; Román Torres, Juanpe, Aldo Cruz, Eduardo Águila; Roberto Meráz, Sebastien Salles-lamonge, Oscar Macías, Sebastián Pérez Bouquet; Joao Pedro, Jesús Medina.

Pumas: Keylor Navas; Nathan Silva, Antonio Leone, Álvaro Angulo; Rodrigo López, Uriel Antuna, Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite; Juninho, Robert Morales.

¿Dónde ver en vivo el San Luis vs Pumas? Canales de TV y transmisión streaming

Si no te quieres perder un solo detalle del partido, tienes que seguir la señal de ESPN o si lo prefieres, lo puedes hacer a través de su plataforma de streaming, Disney+. Solo ten en mente que se necesita una cuenta activa y una suscripción de pago.

Antecedentes del San Luis vs Pumas y últimos resultados en la Liga MX

En la historia de los torneos cortos, potosinos y Universitarios se han visto las caras en repetidas ocasiones, donde nunca han terminado con un marcador igualado, ya que los auriazules presumen de ocho victorias por los cinco triunfos de los rojiblancos. En sus últimos cinco compromisos se han divididos los festejos, por lo que no hay un dominador en los últimos años.

Pumas 0-1 San Luis | Jornada 14 | Apertura 2025

San Luis 2-3 Pumas | Jornada 5 | Clausura 2025

Pumas 3-0 San Luis | Jornada 12 | Apertura 2024

San Luis 3-1 Pumas | Jornada 2 | Clausura 2024

Pumas 3-2 San Luis | Jornada 8 | Apertura 2023

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, los Pumas son los favoritos a quedarse con la victoria al tener un momio de +124; por lo que en caso de apostar mil pesos, uno se podría ganar hasta dos mil dos mil 240. Por su parte, Sa Luis tiene un momio de +184, por lo que en caso de apostar por ellos con la misma operación, se podría embolsar hasta dos mil 840.

El empate también dejaría buenos dividendos, ya que tiene un momio de +280. Si hace una apuesta de mil pesos por un marcador igualado, se podría obtener una ganancia de tres mil 800 pesos.

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