Sergio Bueno recibe castigo de la FMF por conducta impropia

Debido a los hechos ocurridos durante su expulsión que llegó posterior a la protesta del trabajo de la árbitra Katia Itzel García

Bueno tras el encuentro ante Pumas de la jornada 14 | Imago7

La Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la sanción para Sergio Bueno, director técnico de Mazatlán FC, tras los hechos ocurridos en el partido ante Pumas por la jornada 14 del Clausura 2026. De acuerdo con el comunicado oficial, las Comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria determinaron que el estratega incurrió en conducta impropia, al incumplir los protocolos y reglamentos vigentes tras su expulsión posterior a la protesta del trabajo de la árbitra Katia Itzel García y deberá cumplir con un partido de suspensión correspondiente a la jornada 15.

Como parte de la resolución, Bueno fue sancionado con una multa económica, además de la obligación de cumplir con horas de labor social enfocadas en la promoción de la equidad de género. Esta medida forma parte de las acciones impulsadas por la FMF para reforzar la importancia de los valores dentro del fútbol mexicano. Las autoridades también emitieron un apercibimiento, advirtiendo al entrenador sobre su conducta futura dentro de las competencias oficiales.

La FMF reiteró su compromiso con la aplicación estricta del reglamento, así como con la promoción de valores como el respeto, la inclusión y la equidad en el fútbol mexicano, dejando claro que este tipo de conductas serán atendidas bajo los lineamientos establecidos. Debido a esto, el estratega de Mazatlán se encuentra en la tribuna para el partido ante Querétaro.

¿Qué pasó en el Pumas vs Mazatlán?

Una de las acciones más discutidas de la jornada 14 del Clausura 2026 se presentó en el Estadio Olímpico Universitario, durante el duelo entre Pumas y Mazatlán, cuando una decisión arbitral generó inconformidad en el equipo visitante. Katia Itzel García marcó el final del primer tiempo en una jugada que parecía prometedora para Mazatlán, lo que provocó reclamos inmediatos desde la cancha y el banquillo.

La jugada se desarrolló justo antes del descanso, cuando Luiz Teodora intentaba recuperar el balón y proyectarse al ataque con el marcador 2-1. En ese momento, la silbante decidió terminar la primera mitad.

Las protestas no se hicieron esperar y fueron encabezadas por Sergio Bueno, técnico de Mazatlán, quien reclamó de forma insistente la decisión. El estratega terminó expulsado antes de ir al descanso. En un video de la jugada se aprecia que el jugador de Mazatlán no tenía control absoluto del balón al momento del silbatazo y había un defensor de Pumas en posición de intervenir. Esta interpretación dividió opiniones entre analistas y aficionados, mientras que en lo deportivo, Pumas terminó imponiéndose 3-1, dejando la polémica como uno de los temas principales del partido.

Te puede interesar: