Pedro López y Rebeca Bernal confían en el crecimiento de la selección femenil previo al duelo ante Puerto Rico

La selección mexicana femenil enfrenta a Puerto Rico por el pase a la fase final de Concacaf rumbo al Mundial y Juegos Olímpicos.

Pedro López confía en la evolución del equipo | Imago 7

La selección mexicana femenil cerró su preparación de cara al partido definitivo de la Fase Preliminar de las eliminatorias de la Concacaf, donde se jugará el pase a la siguiente ronda ante Puerto Rico el sábado 18 de abril. El equipo dirigido por Pedro López afronta este compromiso con la necesidad de conseguir el resultado que le permita mantenerse en la pelea por un boleto a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos.

En conferencia de prensa, el entrenador español reconoció la importancia del encuentro y el crecimiento que ha tenido su equipo a lo largo del proceso. Aunque México parte como favorito, López dejó claro que el rival representa un desafío que exige concentración durante todo el partido.

“Es un proceso con bastantes alegrías, emociones y aprendizajes; me gustaría hablar más del proceso más avanzado, porque todavía nos queda mucho por crecer y disfrutar. Mañana nos enfrentamos a una selección, que por suerte o desgracia, nos ha tocado enfrentar en todos los torneos clasificatorios, y es un equipo de los que más está creciendo en Concacaf”, señaló.

El técnico también destacó que el equipo aún tiene margen de evolución y evitó adelantar escenarios sobre competencias futuras. “Lo mejor está por venir, es un equipo que está enganchando con la afición por su actitud y cercanía; mañana tenemos una oportunidad de volver a disfrutarlo. Todavía está lejos, ojalá disfrutemos en la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos”, agregó.

Sobre la sede del partido, López explicó que jugar en el Estadio Nemesio Diez fue una decisión pensada en aspectos deportivos. “El Nemesio es para mí el mejor estadio de México en cuanto a las condiciones que nos pueden ayudar, desde el pasto, la cercanía del público, la altitud. Solamente agradecer a Andrea e Ivar que nos facilitaron esta solicitud de poder jugar el partido decisivo en el Nemesio porque no vamos a regalar absolutamente nada y vamos a cuidar cualquier detalle que nos pueda beneficiar mañana”, apuntó.

Finalmente, el estratega resaltó la identidad que ha construido su equipo en el terreno de juego. “Hemos sido un equipo ante el cual, incluido Brasil y Estados Unidos, ningún equipo se ha sentido cómodo, no dejamos jugar al rival, el rival no puede hacer su fútbol. Una parte importante es la solidez que han conseguido entendiendo e interpretando su rol defensivo, y después la calidad de las jugadoras puede brillar ante Puerto Rico”, concluyó.

Bernal asegura que México ha crecido ante selecciónes grandes

Por su parte, Rebeca Bernal también habló previo al compromiso y destacó la oportunidad que representa este partido para avanzar en el proceso eliminatorio. La jugadora del Washington Spirit subrayó el crecimiento del equipo en los últimos años y la confianza que existe dentro del grupo.

“Hemos crecido mucho, en los partidos contra selecciones fuertes hemos estado ahí, como con Brasil hicimos un buen partido; hemos madurado, y somos conscientes de cuáles son nuestras fortalezas. Obviamente, seguimos en constante crecimiento y sabemos que aún falta, pero vamos por buen camino”, mencionó.

Bernal también explicó que el equipo ha estudiado a Puerto Rico con detalle para cerrar la fase preliminar con un resultado positivo. “Hemos enfrentado a Puerto Rico en diferentes escenarios, y si bien podemos aprender del pasado en cómo hacerle daño, el más importante es mañana. Lo hemos trabajado muy bien, hemos analizado dónde les podemos hacer daño, y aprovechar nuestras fortalezas; tenemos jugadoras muy importantes en todas las líneas, y somos muy fuertes. Cada día estamos confiando más en nosotros mismas, en lo que tenemos a un lado y en lo que somos como selección mexicana”, expresó.

La defensa señaló que el equipo se siente preparado para el compromiso y valoró el trabajo realizado bajo la dirección de Pedro López. “Hoy el equipo sabe cómo atacar y defender en diferentes situaciones en un partido, y cada vez cada una poner en el campo su magia individual, siguiendo las líneas que buscamos como selección. Hoy veo un equipo listo”, afirmó.

Por último, Bernal destacó el ambiente dentro del grupo y el respaldo del cuerpo técnico. “Creo que valoro y agradezco mucho la apertura de la selección en cuestión del cuerpo técnico y staff; siempre quieren mejorar, aprender y darnos todo. Como jugadora valoro mucho eso porque siempre están buscando cómo me pueden mejorar y potenciar, y eso es un lujo, y así como yo todas nos sentimos bien protegidas y respaldadas, y eso nos motiva a darlo todo”, finalizó.

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