Súper El Niño, el fenómeno metereológico que alerta a expertos; ¿qué es, cómo y cuándo afectará?

El fenómeno de El Niño podría regresar en 2026 y extenderse hasta 2027, con efectos en el clima y la actividad agrícola.

En qué consiste el fenómeno de El Niño | Reuters

El posible regreso del fenómeno de El Niño en 2026 ha encendido las alertas en organismos meteorológicos a nivel internacional. Diversas instituciones, tanto en América como en otras regiones, han señalado que existe una probabilidad importante de que este evento climático vuelva a presentarse en los próximos meses, con efectos que podrían sentirse en distintas partes del mundo.

En paralelo, autoridades en Sudamérica han advertido que el fenómeno costero asociado a El Niño podría extenderse incluso hasta inicios de 2027. Este escenario plantea un periodo de impacto más prolongado en comparación con eventos recientes, lo que obliga a gobiernos y población a prepararse ante posibles alteraciones en el clima, la agricultura y otros sectores.

Aunque en redes sociales se ha difundido el término “Súper El Niño”, especialistas han señalado que, hasta el momento, no hay evidencia que confirme una versión extrema del fenómeno. Sin embargo, su posible desarrollo mantiene la atención sobre los cambios que podría generar en el comportamiento del clima en países como México.

¿Qué es el fenómeno de El Niño, y por qué le llaman “súper” al de 2026?

El fenómeno de El Niño forma parte de un sistema climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Se caracteriza por un aumento en la temperatura del océano Pacífico en su zona central y oriental, lo que altera los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del planeta.

Este proceso ocurre de forma cíclica cada dos a siete años y suele extenderse entre nueve y doce meses. Su impacto no es uniforme: mientras algunas zonas enfrentan sequías, otras registran lluvias por encima de lo habitual. El nombre proviene de pescadores peruanos que identificaron el calentamiento del mar durante la temporada cercana a Navidad.

En el caso de 2026, el término “Súper El Niño” ha sido utilizado en algunos espacios informativos, aunque las agencias meteorológicas no han confirmado una versión de alta intensidad. Los reportes actuales indican que, en caso de presentarse, sería un evento con magnitud variable, sin condiciones claras para alcanzar niveles extremos.

¿Cuáles son los efectos que provocará Súper El Niño y cómo afectará a México?

El impacto de El Niño en México se presenta de forma diferenciada según la región y la temporada del año. Durante el verano, suele asociarse con condiciones más secas en varias zonas del país, especialmente en el centro, donde disminuyen las lluvias.

En contraste, durante el invierno se incrementa la entrada de frentes fríos, lo que puede generar más precipitaciones en el norte del territorio. Este cambio en los patrones climáticos también influye en la temperatura, con descensos más marcados en algunas regiones.

A nivel global, El Niño tiene efectos en la agricultura y la disponibilidad de alimentos, ya que altera los ciclos de lluvia que sostienen diversas actividades productivas. Estas variaciones pueden afectar cultivos y modificar las condiciones en las que operan comunidades rurales.

¿Cuándo llega Súper El Niño y cuánto tiempo dura este fenómeno metereológico?

De acuerdo con estimaciones recientes, existe un 61% de probabilidad de que El Niño se forme entre los meses de mayo y julio de 2026. En caso de consolidarse, su duración podría extenderse por varios meses, en línea con el comportamiento histórico de este fenómeno.

En Sudamérica, organismos especializados han señalado que el fenómeno costero podría mantenerse activo hasta enero de 2027, lo que lo colocaría como uno de los episodios más prolongados en años recientes en esa región.

En términos generales, El Niño no tiene una duración fija, pero suele mantenerse activo entre nueve meses y un año. Su evolución depende de factores como la temperatura del océano y los patrones de viento en el Pacífico, elementos que continúan siendo monitoreados por instituciones meteorológicas a nivel mundial.

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