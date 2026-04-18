Acereros de Monclova vs Charros de Jalisco en vivo: transmisión del juego 1 de la Liga Mexicana de Béisbol

No te pierdas el inicio de la LMB 2026 a través de la multiplataforma de Claro Sports

La Liga Mexicana de Béisbol está en la multiplataforma de Claro Sports, con el primer juego de la serie entre Acereros de Monclova y los Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano de Guadalajara, con lo que se dará el banderazo de salida de la temporada en territorio tapatío en con el primer juego de esta serie.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Acereros vs Charros hoy 17 de abril?

El juego entre Acereros y Charros está programado para llevarse a cabo este viernes 17 de abril en el Estadio Panamericano, donde se espera que se cante el play ball en punto de las 20:15 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el Acereros vs Charros de la Liga Mexicana de Béisbol?

Si no te quieres perder un solo detalle del juego entre Acereros y Charros en el Panamericano, debes seguir la multiplataforma de Claro Sports, que transmitirá gran parte de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, donde las franquicias buscan arrebatarle la corona a los Diablos Rojos del México.

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