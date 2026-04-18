Mazatlán vs Querétaro en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 15

El partido entre Mazatlán y Querétaro se juega este viernes 17 de abril de 2026, en un duelo clave dentro de la jornada 15

Sigue el Mazatlán vs Querétaro, en vivo | Claro Sports

Clausura 2026: horario del partido Mazatlán vs Querétaro, hoy 17 de abril del 2026

El partido entre Mazatlán y Querétaro se juega este viernes 17 de abril de 2026, en un duelo clave dentro de la jornada 15. El encuentro está programado para disputarse a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, por lo que se espera un ambiente intenso en el arranque de la jornada.

Liga MX: alineaciones confirmadas del Mazatlán vs Querétaro para la jornada 15, al momento

Estas serían las alineaciones confirmadas de cada uno de los equipos:

Mazatlán : Ricardo Rodríguez, Jair Díaz, Facundo Almada, Mauro Zaleta, Lucas Merolla, Edgar Bárcenas, Josue Ovalle, Sebastián Santos, Said Godínez, Luiz Teodora, Brian Rubio

: Ricardo Rodríguez, Jair Díaz, Facundo Almada, Mauro Zaleta, Lucas Merolla, Edgar Bárcenas, Josue Ovalle, Sebastián Santos, Said Godínez, Luiz Teodora, Brian Rubio Querétaro: José Hernández, Lucas Abascia, Diego Reyes, Francisco Venegas, Bayron Duarte, Daniel Parra, Carlo García, Santiago Homenchenko, Jean Unjanque, Ali Ávila, Mateo Coronel

¿Dónde ver en vivo el Mazatlán vs Querétaro? Canales de TV y transmisión streaming

El partido entre Mazatlán y Querétaro podrá seguirse en vivo a través de televisión y plataformas digitales, ofreciendo varias opciones para no perder detalle del encuentro. En señal abierta, la transmisión estará disponible por Azteca 7, mientras que en streaming se podrá ver mediante FOX One y Azteca Deportes Network.

Además, los aficionados también tendrán la posibilidad de seguir el encuentro en directo a través de Claro Sports, con cobertura minuto a minuto para mantenerse al tanto de todo lo que ocurra durante el partido.

Antecedentes del Mazatlán vs Querétaro y últimos resultados en la Liga MX

En los últimos enfrentamientos entre Querétaro y Mazatlán, la balanza ha sido pareja y con resultados cerrados. Ambos equipos han mostrado capacidad para imponerse tanto de local como de visitante, lo que reflejauna rivalidad reciente con partidos competidos dentro de la Liga MX.

Querétaro 1-0 Mazatlán | 2 de noviembre de 2025

Querétaro 1-0 Mazatlán | 14 de marzo de 2025

Mazatlán 2-2 Querétaro | 4 de octubre de 2024

Querétaro 0-2 Mazatlán | 12 de abril de 2024

Mazatlán 3-0 Querétaro | 27 de octubre de 2023

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

De acuerdo a la casa de apuestas Caliente.mx, en este partido el equipo favorito es el Querétaro con un momio de +130, el empate +250 pagaría un mientras que el Mazatlán paga un momio de +190.

¡BIENVENIDOS AL MAZATLÁN VS QUERÉTARO!

El Estadio Kraken será escenario este viernes 17 de abril de 2026 de un duelo importante en la recta final del torneo. Mazatlán llega con resultados irregulares, luego de perder tres de sus últimos cuatro compromisos, entre ellos el duelo ante Pumas, marcado por la polémica y la expulsión de Sergio Bueno.

Por su parte, Querétaro arriba con un panorama más sólido, tras su triunfo ante Necaxa y una racha en la que ha mostrado orden en defensa. El partido representa una oportunidad clave para los visitantes de tomar distancia del fondo, mientras que Mazatlán buscará responder ante su afición en uno de sus últimos encuentros como local.

Te puede interesar: