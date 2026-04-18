Alineación probable de Necaxa vs Tigres: Guido Pizarro manda a juveniles para cumplir con la regla de menores

Guido Pizarro apostará por juveniles ante Necaxa por carga de partidos entre Liga MX y Concachampions

Posible alineación de Tigres ante Necaxa | Imago 7

Ante la exigente carga de partidos entre la Liga MX y la fase final de la Concachampions, el entrenador argentino Guido Pizarro ha optado por administrar a su plantel y dar rotación a su once titular. Para el compromiso de este sábado 18 de abril en Aguascalientes frente a Necaxa, el estratega de Tigres contempla utilizar a varios jugadores juveniles con el objetivo de dosificar a sus elementos estelares.

El conjunto felino viene de conseguir un resultado importante tras asegurar su pase a las semifinales de la Concachampions 2026 en casa del Seattle Sounders. Sin embargo, el tiempo de recuperación y preparación ha sido limitado, lo que ha condicionado el trabajo previo de cara al encuentro correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026.

En ese contexto, el cuerpo técnico ha tenido poco margen para ajustar detalles tácticos, por lo que la prioridad será mantener el equilibrio del equipo mientras se gestionan las cargas físicas de los jugadores que han tenido mayor actividad en las últimas semanas.

Posible alineación de Tigres ante Necaxa

En la portería, la experiencia seguirá estando respaldada por Nahuel Guzmán, quien se mantendrá como titular. No obstante, la principal novedad estará en la línea defensiva, donde Tigres presentaría una zaga inédita, conformada por Jesús Garza, Rafael Guerrero, Joaquim Pereira y con la posibilidad de que Francisco Reyes complete el sector. Esta decisión también responde a las molestias físicas que han presentado Vladimir Loroña y Jesús Angulo, quienes no se encuentran en plenitud.

En el mediocampo, Pizarro mantendría una base sólida con la dupla uruguaya integrada por el capitán Fernando Gorriarán y el refuerzo César Araujo, buscando equilibrio y recuperación en esa zona del campo.

En el ataque, el técnico argentino aprovecharía para dar minutos a futbolistas jóvenes con el objetivo de cumplir con la regla de menores. En ese sentido, Diego Sánchez podría aparecer por el costado derecho, mientras que por la izquierda se contempla el regreso de Marcelo Flores, quien se ha perdido los últimos encuentros debido a un tema físico.

Por su parte, Juan Brunetta, quien atraviesa un buen momento en el equipo gracias a su aporte en goles y asistencias, sería el encargado de generar juego ofensivo, acompañando al delantero francés André-Pierre Gignac. El atacante vive sus últimos partidos como jugador de Tigres, luego de no renovar su contrato con el club, el cual finalizará al término de la participación del equipo en el presente semestre.

Finalmente, además de la rotación y la gestión de minutos, Tigres también tiene en mente cumplir con los requisitos reglamentarios. El equipo aún necesita sumar 204 minutos en la Regla de Menores para alcanzar los 1,170 establecidos por la Liga MX en el Clausura 2026, por lo que este tipo de alineaciones también responde a esa necesidad deportiva.

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