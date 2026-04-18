Alineación probable del América vs Toluca: André Jardine busca revertir la crisis

América vuelve a la Liga MX tras su eliminación en Concachampions y obligado a sumar ante Toluca en el Clausura 2026

América y el once que podría usar ante Toluca | Imago 7

El Club América regresa a la actividad del Clausura 2026 en un escenario de alta presión. Tras la eliminación sufrida el martes pasado ante Nashville SC en la Concacaf Champions Cup, las Águilas vuelven al Estadio Azteca para medirse ante Toluca el sábado 18 de abril, en lo que representa el inicio de una gestión de daños para el cuerpo técnico encabezado por André Jardine.

El estratega brasileño ha enfocado los trabajos de la semana en la recuperación anímica de su plantel. Con la obligación de sumar puntos ante Toluca, León y Atlas para asegurar su lugar en la fase final, Jardine apostará por los elementos que presentan mejor estado físico y ritmo de juego para encarar este compromiso clave de la jornada.

El posible once del América ante Toluca

Para este duelo, se espera que el equipo mantenga la base que ha venido trabajando, con ajustes específicos en el ataque debido a las ausencias por lesión. La alineación probable para recibir a los Diablos Rojos se perfila con Rodolfo Cota en la portería, quien asumiría la responsabilidad ante la baja de Luis Ángel Malagón.

En la línea defensiva, Kevin Álvarez e Israel Reyes ocuparían los costados, acompañados por Sebastián Cáceres y Cristian Borja en la central. El mediocampo estaría conformado por la experiencia de Rodrigo Dourado y el despliegue de Erick Sánchez.

En la generación ofensiva, aparecerían Alejandro Zendejas, Alexis Gutiérrez y Brian Rodríguez, mientras que la responsabilidad en la delantera recaería en el joven canterano Patricio Salas.

La duda de Henry Martín

Henry Martín, delantero y capitán del equipo, trabajó una parte de la práctica de este viernes al parejo de sus compañeros. Su presencia en la convocatoria aún es incierta, por lo que será este sábado cuando se defina si podrá, al menos, estar disponible en el banquillo.

Distanciamiento de la afición en las taquillas

A pesar de la relevancia del encuentro para las aspiraciones de clasificación, la respuesta de la afición en la venta de entradas ha sido discreta. Los precios de los boletos oscilan entre los 400 y los 4,000 pesos; sin embargo, hasta el momento hay disponibilidad en todas las localidades del inmueble.

Este panorama refleja el descontento de la afición azulcrema tras los recientes resultados negativos en el plano internacional. La directiva espera que la asistencia mejore conforme se acerque la hora del partido, aunque el ambiente de incertidumbre que rodea al nido de Coapa parece haber mermado el interés inmediato de los seguidores para este compromiso.

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