Longines Global Champions Tour México, presentado por GNP México Jumping | En vivo Prueba 2 GCL 1 Trofeo Cox

Disfruta toda la emoción de la primera prueba Longines Global Champions Tour México 2026; la élite del hipismo mundial se vive por Claro Sports

La capital mexicana se viste de gala para recibir la primera prueba del Longines Global Champions Tour 2026. El histórico Campo Marte abre sus puertas para que los mejores binomios del mundo demuestren su destreza en una pista que exige máxima concentración y técnica. Esta sesión inicial marcará el ritmo de la competencia, donde la velocidad y la limpieza en los saltos serán claves para posicionarse en lo más alto del ranking.

No te pierdas ni un solo detalle de este evento de clase mundial que combina la elegancia del deporte ecuestre con la adrenalina de la alta competición. Los jinetes más destacados del circuito internacional buscan conquistar el suelo azteca en una jornada que promete emociones fuertes de principio a fin. Sigue toda la transmisión en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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