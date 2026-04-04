Posible XI de Monterrey vs Atlético de San Luis: Rayados recupera lesionados tras Fecha FIFA

Monterrey encara cinco finales en el Clausura 2026 con la misión de meterse a la Liguilla y recuperar su mejor versión

El posible once de Rayados para la jornada 13 | Imago 7

Monterrey encara una recta decisiva en el Clausura 2026 de la Liga MX, con cinco partidos por disputar en los que se jugará su clasificación a la Liguilla. En medio de este panorama, la buena noticia para el entrenador argentino Nicolás Sánchez es la recuperación de varios elementos que se encontraban lesionados, previo al partido ante el Atlético de San Luis el sábado 4 de abril.

El desempeño de Rayados a lo largo de las primeras 12 jornadas del torneo ha sido irregular, situación que terminó por pasar factura en el banquillo. Los malos resultados provocaron la salida del técnico español Domenec Torrent, en un intento por enderezar el rumbo del equipo. Sin embargo, tras el cambio en la dirección técnica, Monterrey no logró encontrar estabilidad y, por el contrario, se enfrentó a nuevos obstáculos.

Durante este periodo, las lesiones afectaron de manera considerable al plantel, acumulándose en distintas posiciones y limitando las opciones del cuerpo técnico. A ello se sumó una baja de rendimiento en algunos jugadores clave, lo que impactó directamente en los resultados. Como consecuencia, el equipo también quedó eliminado de la Concachampions en la fase de cuartos de final, complicando aún más el semestre para la institución regiomontana.

En este contexto, Monterrey afronta los últimos cinco encuentros del torneo regular, una serie de compromisos que al interior del club han sido catalogados como “cinco finales”, debido a la importancia que tienen en la lucha por un lugar en la fase final. Esta etapa comienza en la jornada 13, cuando los Rayados reciban al Atlético de San Luis en el Gigante de Acero.

Sobre el papel, el duelo ante Atlético de San Luis representa una oportunidad para iniciar el ascenso en la tabla general, en un momento en el que el margen de error es prácticamente inexistente. Cada punto será determinante para las aspiraciones del equipo, que busca cerrar de la mejor manera el torneo regular.

De cara a este compromiso, la recuperación de jugadores que estaban lesionados o arrastraban molestias musculares le permitirá a Nicolás Sánchez modificar su planteamiento. El estratega argentino contempla presentar una alineación distinta a la que utilizó en semanas recientes, en las que recurrió a un cuadro alternativo ante la falta de elementos disponibles.

En cuanto a las ausencias, únicamente Iker Fimbres y Érick Aguirre se mantienen fuera de la convocatoria, por lo que el resto del plantel estaría en condiciones de ser considerado para este importante encuentro.

Alineación probable de Monterrey ante Atlético San Luis

La probable alineación de Monterrey para enfrentar al Atlético de San Luis en la jornada 13 del Clausura 2026 estaría conformada por Luis Cárdenas en la portería; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Stefan Medina y Gerardo Arteaga en la defensa; Jorge Rodríguez, Oliver Torres, Luca Orellano y Sergio Canales en el mediocampo; mientras que Jesús Corona y Uros Durdevic liderarían el ataque.

Con este panorama, Rayados se prepara para encarar una etapa clave del torneo, en la que buscará dejar atrás la irregularidad y meterse de lleno en la pelea por un lugar en la Liguilla.

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