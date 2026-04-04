Mojarte en la CDMX te costará carísimo este Sábado de Gloria, conoce la multa por desperdiciarla

La CDMX está comprometida con la conciencia hídrica y las sanciones podrían dejar un impacto negativo en quienes no respeten las leyes ambientales

El Sábado de Gloria es una tradición muy esperada por miles de personas | Reuters

El Sábado de Gloria en la Ciudad de México es una tradición muy esperada por miles de personas, quienes celebran el fin de la Semana Santa y disfrutan de una jornada llena de agua, juegos y diversión. Sin embargo, este año, la diversión podría salirte muy cara si no tienes cuidado, ya que las autoridades locales han dejado claro que desperdiciar agua en esta fecha podría llevarte a recibir una multa significativa. A pesar de la tradición, la CDMX está comprometida con la conciencia hídrica y las sanciones podrían dejar un impacto negativo en quienes no respeten las leyes ambientales.

El Sábado de Gloria se ha convertido en una fecha en la que miles de capitalinos se lanzan a las calles a mojarse, usando cubetas, mangueras e incluso baldes. Sin embargo, la crisis del agua en la ciudad y las estrictas regulaciones sobre su uso, han obligado a las autoridades a intervenir y regular estas actividades. Aquí te contamos qué dice la ley sobre el desperdicio de agua y cómo evitar que esta costumbre te cueste una fortuna.

¿Es delito desperdiciar el agua en la CDMX? Esto dice la Ley

Sí, desperdiciar agua en la Ciudad de México es considerado un delito. La Ley de Aguas de la Ciudad de México establece que el desperdicio de agua es una violación a las políticas de conservación y uso responsable del recurso hídrico. En esta ley, se establece que el derroche de agua es una práctica que afecta no solo a las generaciones presentes, sino también a las futuras, por lo que las autoridades locales no escatiman esfuerzos para sancionar a quienes la desperdician.

Según la ley, el uso irracional del agua incluye actividades como el uso excesivo para fines recreativos o no esenciales, como las tradicionales mojadas del Sábado de Gloria, que son vistas por las autoridades como una forma de derroche innecesario. En un contexto de escasez y sobreexplotación de los recursos naturales, estas prácticas pueden ser sancionadas fuertemente, con el fin de promover una cultura de ahorro y responsabilidad.

¿De cuánto es la multa por tirar agua en la CDMX el Sábado de Gloria o cualquier día?

La multa por desperdiciar agua en la CDMX puede ser considerable. Según las autoridades, las multas por tirar agua oscilan entre los 1,000 y 10,000 pesos mexicanos, dependiendo de la gravedad del desperdicio. En el caso del Sábado de Gloria, si el uso del agua es considerado excesivo o innecesario, las autoridades podrían imponer una sanción más alta, dado el contexto y la gran cantidad de personas involucradas en este tipo de actividades.

Además de la multa económica, quienes sean sorprendidos derrochando agua podrían enfrentarse a la suspensión del servicio de agua en su domicilio, como medida para evitar más abusos. Las autoridades han reforzado la vigilancia en diversas zonas de la ciudad, especialmente en las colonias donde la tradición del Sábado de Gloria es más popular, por lo que los capitalinos deben ser conscientes de las consecuencias de este comportamiento.

¿Por qué se acostumbra a mojarse en Sábado de Gloria? Esta es la historia

La costumbre de mojarse en el Sábado de Gloria tiene sus raíces en tradiciones religiosas. La celebración de la Semana Santa es un momento de reflexión para los católicos, y el Sábado de Gloria es un día especial que marca el fin de la Cuaresma y la resurrección de Jesucristo. El acto de mojarse simboliza, para muchos, el renacer o la purificación, en un acto de diversión y comunidad.

Este ritual se remonta a siglos atrás, y aunque en sus orígenes se realizaba en ambientes más controlados, con el paso del tiempo, la costumbre se extendió a las calles, y se volvió una de las celebraciones más esperadas del año en la CDMX. Aunque la tradición es vista con buenos ojos por muchos, las autoridades han tenido que intervenir para evitar que se convierta en un desperdicio de recursos, especialmente cuando la ciudad enfrenta serios problemas de escasez de agua.

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